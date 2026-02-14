ضبط متهم بالتجرد من ملابسه والتلويح بسلاح أبيض في الإسكندرية

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

ألقى ضباط مباحث الإسكندرية القبض على شخص لاتهامه بخلع ملابسه والتلويح بسلاح أبيض وإلقاء حجارة على مواطن في نطاق المحافظة.

وجاء ذلك عقب تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، أظهر شخصًا مجردًا من ملابسه يلوّح بسلاح أبيض ويلقي حجارة على أحد المواطنين.

وبالفحص، تبين أن قسم شرطة ثانٍ الرمل تلقى بلاغًا بوقوع مشاجرة بين المتهم، عاطل وله معلومات جنائية مسجلة، وبين شخص ونجله أُصيبا بجروح متفرقة، بسبب خلافات تتعلق بالجيرة.

وأوضحت التحريات أن المتهم تجرد من ملابسه خلال المشاجرة، وتعدى على الطرف الآخر باستخدام السلاح الأبيض الذي كان بحوزته، محدثًا الإصابات المشار إليها.

وبتقنين الإجراءات، تم ضبط المتهم وبحوزته السلاح الأبيض المستخدم في الواقعة، وبمواجهته أقر بارتكابها.

وتحرر محضر إداري بالواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.