أحمد موسى يطمئن أصحاب المعاشات: أنتم في العين والقلب وبندكم موجود في الحزمة غدا

قال الإعلامي أحمد موسى، إن الهدف الرئيسي للرئيس عبد الفتاح السيسي في المرحلة الراهنة «تخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل الشعب المصري وتحسين جودة حياة المواطنين»، وذلك تعليقا على توجيه رئيس الجمهورية، اليوم، بحزمة جديدة للحماية الاجتماعية تستهدف دعم الفئات الأولى بالرعاية والأقل دخلا، وذلك بالتزامن مع حلول شهر رمضان المبارك.

وأضاف خلال برنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر فضائية «صدى البلد» مساء السبت، أن الدولة تسعى لتحقيق التوازن بين تمويل المشروعات القومية، وبين الوصول لـ «جيوب الناس».

وتابع: «الأولوية القصوى اليوم للمواطنين الذين تحملوا سنوات طويلة جدًا، وكلما كان هناك مزيد من التحسين، الرئيس مع كل فرصة يجدها يساعد الناس، لأن هذه فلوس الشعب، لكن هناك عملية إدارة لهذه الأموال، بين مشروعات أنت تحتاجها وبين جيوب الناس، المواطن يريد أن يشعر أنه استفاد من الإصلاح، وأن وضعه يتحسن، كيف يتحسن؟ بالإجراءات التي كلف بها الرئيس الحكومة اليوم».

وطمأن أصحاب المعاشات مؤكدا أن الحزمة ستشملهم حتما إلى جانب موظفي الدولة والعمالة غير المنتظمة، قائلا: «مؤكد غدا سنجد بندا خاصا بالمعاشات، بالتأكيد، لا أحد سينسى المعاشات، اطمئنوا، غدا رئيس الوزراء بالتأكيد سيتحدث عن المعاشات، كما سيتحدث عن كل الموظفين في الدولة، غدا لديه بند سيتحدث فيه عن المعاشات، أنتم في العين والقلب وعلى الرأس، وحتى العمالة غير المنتظمة».

وأشار إلى أن التوجيهات الرئاسية تمثل «بداية مهمة جدا» وتصب في صالح الشعب والناس، مشددا على أن للمواطن الحق في المطالبة بتحسين أوضاعه، معقبا: «المواطن لما تدخله فلوس يبدأ يقول أيوه بدأوا ينظرون إلينا، إحنا باصين والله محدش بيتأخر؛ لكن هي ظروف».