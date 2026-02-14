محامي الأم المعتدى عليها ببنها: موكلتي تنازلت عن المحضر وأخرجت ابنها

قال عبد الله السيد، محامي الأم التي تعرضت للاعتداء بالسلاح الأبيض على يد ابنها بمدينة بنها، إن الشاب يبلغ من العمر 17 عاما وتوفي والده في حادث، لافتا إلى ارتباطه بصلة قرابة مع العائلة.

وأشار خلال تصريحات تلفزيونية مع الإعلامي محمد الغيطي، عبر فضائية «الشمس 2» إلى إخلاء سبيل الابن بعد تنازل الأم عن المحضر، موضحا أن الأجهزة الأمنية بمركز بنها تحركت على الفور وألقت القبض على الشاب عقب تحرير محضر بالواقعة.

وتابع: «للأسف الولد يتعاطى، الأم جاءتني أيضا قبل ذلك بسبب نفس الموضوع، وأنا قلت لها إنني أخشى أن أعلم مثلا أخي أو ابن عمي؛ لأنهم قد يتهورون عليه، وللأسف الولد باع محتويات البيت كله علشان يشتري مخدرات».

وأبدى تعجبه من قرار الأم بالتنازل رغم احتمالية تكرار الاعتداء، متابعا: «أنا قلت لها: لو تنازلت لا أريد رؤيتك في مكتبي مرة ثانية، لأن الموضوع مش هزار، لن يمر مرور الكرام، ولا بد من اتخاذ إجراء معه».

وأشار إلى أن الشاب بصفته «قاصرا» كان سيودع في مؤسسة رعاية وتأهيل لتلقي العلاج اللازم، لافتا إلى نشره فيديو الواقعة بعد موافقة الأم لمساعدتها في علاج ابنها، لا سيما أن حالتها المادية صعبة.

ونجحت الأجهزة الأمنية في ضبط شاب تداولت منصات التواصل الاجتماعي فيديو يعتدي فيه على والدته بالسكين، وأظهر الفيديو المتداول الشاب وهو يلوح بآلة حادة في وجه والدته، وألقى القبض عليه وضبط السلاح الأبيض المستخدم في الواقعة.