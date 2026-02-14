وزير شئون الأسرى الفلسطينيين السابق: بن غفير يمارس إعداما تدريجيا بحق الأسرى بالتجويع

قال الدكتور أشرف العجرمي، وزير شئون الأسرى الفلسطينيين السابق، إن اقتحام وزير حكومة الاحتلال الإسرائيلي المجرم إيتمار بن غفير لسجن «عوفر» وتوعده للأسرى بمزيد من العقوبات قبيل شهر رمضان، يمثل استمرارا لسياسة منهجية وعنصرية يتبعها بن غفير منذ توليه وزارة الأمن القومي.

وأشار خلال تصريحات تلفزيونية عبر «TEN» إلى تقليصه حصص الماء والغذاء ومنع الأسرى من الخروج لساحات السجن لتنفس الهواء، بالإضافة إلى استخدام سياسة العقاب الجسدي من العزل الانفرادي، والتنكيل الممنهج.

وأضاف أن هذه السلوكيات ليست مرتبطة بالحرب على غزة، رغم استغلال الحرب كغطاء لتنفيذها، مشيرا إلى أن بن غفير كان يعتبر أن الأسرى يعيشون في «فنادق خمس نجوم»، ويجب فرض المعاناة عليهم.

ونوه إلى تفاقم أوضاع الأسرى بشدة بعد الحرب على غزة، مشيرا إلى تعرض عدد كبير من الأسرى لاعتداءات جسدية وإصابات بالغة أدت إلى استشهاد بعضهم داخل السجون نتيجة لهذا العدوان.

وشدد أن الهدف النهائي لهذه السياسات «القضاء على الأسرى»، واصفا ما يحدث بأنه «إعدام تدريجي وغير مباشر» عبر تضييق شروط الحياة، خاصة مع دفع بن غفير نحو قانون إعدام الأسرى في الكنيست.

وأكد أن الحكومة الإسرائيلية الحالية ترتكب جرائم حرب وإبادة جماعية بوضوح، مؤكدا أن المجتمع الدولي فشل حتى الآن في وضع حد لهذه الانتهاكات باستثناء اتفاق وقف الحرب على غزة.

وأشار إلى أن الأسرى يعيشون الآن في «حالة شبه جوع يومية»، مع تقليص زيارات الأهل وحرمان الكثيرين منها لفترات طويلة، فضلا عن منع المحامين وممثلي الصليب الأحمر من زيارتهم.

وقالت وسائل إعلام فلسطينية، إن إيتمار بن غفير، اقتحم صباح الجمعة، زنازين الأسرى الفلسطينيين في سجن عوفر قرب رام الله، مهددا بتنفيذ إعدامات للأسرى، وأظهر مقطع فيديو نشرته القناة السابعة الإسرائيلية، مشاهد لاعتداءات وقمع بحق الأسرى تزامنا مع اقتحام بن غفير لسجن عوفر، حيث أطلقت قوات الاحتلال قنابل الغاز والصوت داخل الزنازين.