محمد مختار جمعة: أدعو إلى تنظيم رحلات للشباب إلى مناطق الإنجاز ليروا بأعينهم ما تحقق على الأرض



رد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف السابق ومساعد رئيس حزب حماة وطن لشئون الوعي المجتمعي، على تساؤل الإعلامي مصطفى بكري بشأن وجود «فجوة بين ما يتم إنجازه على الأرض وإحساس المواطن به».

واقترح خلال برنامج «حقائق وأسرار» مع الإعلامي مصطفى بكري، المذاع عبر فضائية «صدى البلد» تنظيم رحلات ميدانية للشباب عبر المؤسسات التعليمية والشبابية ليشاهدوا الإنجازات بأنفسهم، قائلا: «نحتاج من كل الجهات المعنية، المؤسسات التعليمية والثقافية والشبابية، أن تنظم رحلات لمناطق الإنجاز، ويتم الالتقاء بالشباب والشرح لهم، يروحوا ويشوفوا بعينيهم ما يتم من إنجاز».

وشدد على دور الإعلام الوطني في إبراز المقارنة الدائمة بين ما كانت عليه الدولة وما وصلت إليه الآن، مضيفا: «عندما نقارن بين حالنا وحال بعض الدول التي تفككت، معظم الدول التي تفككت ووقعت في الفوضى، لو سألت أهلها الآن، بعض هذه الدول، حين تأتيهم الكهرباء 3 أو 4 ساعات في اليوم، يقولون: نحن في نعمة.. هذا غير حالات التصفية الممنهجة والاستهداف العرقي والمذهبي، والدولة 20 دولة و20 سلطة و20 تنازع وحركات انفصالية».

وأضاف أن الحركات الإرهابية مثل داعش والقاعدة وبوكو حرام «جماعة أهل السنة للدعوة والجهاد المتطرفة في نيجريا»؛ مجرد «أدوات لتفتيت الدول.. وهناك من يسكتها متى شاء، ويحركها متى يشاء».

وأشار إلى أن تحقيق الأمن النفسي يرتكز على تقوية الإيمان بالله، مستشهدا بالحديث النبوي الشريف «من أصبح منكم آمنا في سربه، معافى في بدنه، عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها».

واختتم مناشدا الدولة بتقديم المزيد من إجراءات الحماية الاجتماعية، لا سيما مع قرب شهر رمضان، قائلا: «الدولة تقوم بدورها من خلال مؤسساتها، ونطالب بالمزيد من الحماية الاجتماعية؛ الفقير أولا، المحتاج أولا، اليتيم أولا، المسكين أولا.. وهل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم؟».