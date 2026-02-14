سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

يرى أحمد فتحي نجم الأهلي السابق، أن إمام عاشور لاعب خط وسط الفريق الأحمر ومنتخب مصر، هو أفضل لاعب حاليا في الكرة المصرية.

وقارن فتحي في تصريحات تلفزيونية ما بين عاشور، ونجوم خط الوسط السابقين مثل حسام غالي وأحمد حسن وحسني عبدربه، ومحمد شوقي.

وتابع فتحي قائلا: "يمكن مقارنته بالفعل بهؤلاء النجوم".

وسُئل نجم الأهلي وبيراميدز السابق، عن اختياره لثنائي أساسي في خط الوسط ما بين اللاعبين الخمسة، ليختار كل من حسني عبدربه ومحمد شوقي.

كما تحدث عن تقييمه لصفقات الأهلي في الموسم الحالي، مؤكدا أن الأفضل هو مروان عثمان.

وأضاف أن الأهلي أخطأ بعدم التعاقد مع بديل جيد لوسام أبو علي في الصيف.

وكان النجم الفلسطيني قد انتقل إلى كولومبوس كرو الأمريكي.

كما أكد فتحي أن التونسي محمد علي بن رمضان لا يقدم مستوى سيء، ويستحق الاستمرار مع الفريق.

ورفض فتحي منح أفضلية لحارس على حساب آخر في المقارنة ما بين محمد الشناوي ومصطفى شوبير، مؤكدا أن كلاهما يقدم مستويات مميزة.