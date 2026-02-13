مصطفى بكري يستنكر واقعة إجبار شاب على ارتداء ملابس نسائية ببنها: لا قانون ولا أخلاق ولا قيم

علق الإعلامي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، على واقعة الاعتداء التي شهدتها مدينة بنها بمحافظة القليوبية، مشيرا إلى إقدام أسرة فتاة على إجبار شاب على ارتداء ملابس نسائية وتصويره وسط الشارع، وذلك على خلفية نزاع متعلق برفض خطبته للفتاة مرتين.

وأضاف خلال برنامج «حقائق وأسرار» المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، أن الجناة اقتادوا الشاب في منتصف الطريق وبمنتهى القسوة أجبروه على ارتداء «ملابس نسائية» وقاموا بضربه وتصويره ووضعه على كرسي في أحد الشوارع، بدعوى زواجه تقريبا من ابنتهم.

وأشاد بالتحرك الفوري لوزارة الداخلية عقب رصد مقطع الفيديو المتداول للواقعة، وتمكنت أجهزة الأمن من تحديد وضبط تسعة متهمين، من بينهم سيدتان، جميعهم مقيمون بدائرة مركز شرطة بنها.

ولفت إلى اعتراف المتهمين بارتكاب الجريمة عقب مواجهتهم، مشيرا إلى إصابة المجني عليه بكدمات وضربات متفرقة في جميع أنحاء جسده.

وعبر عن استنكاره لهذا المسلك، قائلا: «هذا المشهد وإجبار مواطن على ارتداء ملابس نساء وتصويره في وسط الشارع على كرسي لا قانون ولا أخلاق ولا قيم»، داعيا إلى اللجوء للقانون والشرطة والنيابة التي تتصدى لكل هذه الأمور.

وقالت وزارة الداخلية في بيان على صفحتها في موقع فيسبوك: «بالفحص تبين أنه بتاريخ 12 فبراير الجاري تبلغ لمركز شرطة بنها بمديرية أمن القليوبية من الأهالي بقيام عدد من الأشخاص بالتعدي على آخر بالضرب وإجباره على ارتداء ملابس نسائية واعتلاء أحد الكراسي بأحد الشوارع وتصويره بهواتفهم، وأمكن تحديد وضبط مرتكبي الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية».