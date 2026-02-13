المصري يهاجم رابطة الأندية ويحتج على عقوبات مباراة وادي دجلة

تقدم مجلس إدارة النادي المصري برئاسة كامل أبو علي رسميًا لدى رابطة الأندية المصرية المحترفة لكرة القدم بمذكرة احتجاج عقب قرار لجنة المسابقات بالرابطة بتغريم النادي المصري 100 ألف جنيه بدواعي السباب الجماعي لجماهيره في مباراة وادي دجلة تجاه حكم الساحة محمود ناجي.

وأكدت إدارة النادي المصرى في بيان الاحتجاج اعتراضها التام على مثل تلك العقوبة خاصة وأن الجماهير الحاضرة للمباراة والتي لم تتجاوز أصابع اليد الواحدة ويمكن التأكد من ذلك من منظومة تسجيل الدخول لشركة تذكرتي.

وأشارت إدارة النادي المصري أنها لم تكن لتحتج لو كانت لجنة المسابقات على مسافة واحدة من جميع أندية الدورى خاصة في ظل تغاضى العديد من الحكام ومراقبي المباريات عن تسجيل ما يحدث من تجاوزات تقوم بها العديد من جماهير الأندية رغم نقل كافة وسائل الإعلام لمثل تلك التجاوزات في الوقت الذي يتم فيه التربص بأندية أخرى لسبب لا يدركه سوى مسئولي الرابطة الذين صاروا يكيلون بمكيالين بعيدًا عن مبدأ العدالة والمساواة بين جميع الأندية.