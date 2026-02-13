تلف 4 سيارات ملاكي إثر سقوط تندة حديد بسبب سوء الأحوال الجوية بالعاشر من رمضان

تسببت موجة الطقس السيئ في سقوط تندة حديد من أعلى روف منزل مكون من 4 طوابق بالمجاورة 16، نطاق دائرة قسم أول بمدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، ما أسفر عن تلف أربع سيارات ملاكي كانت متوقفة أسفل العقار.

وتلقت الأجهزة الأمنية بقسم أول العاشر من رمضان، إخطارا يفيد بسقوط تندة حديدية نتيجة شدة الرياح، ما أدى إلى تهشم الأجزاء الأمامية للسيارات الأربع وتحطم الزجاج الأمامي لها، دون وقوع أي إصابات بشرية.

وعلى الفور، انتقلت قوة من قسم الشرطة إلى موقع البلاغ لإجراء المعاينة اللازمة، حيث تبين أن شدة الرياح المصاحبة للطقس السيئ تسببت في اقتلاع التندة من أعلى سطح العقار وسقوطها فوق السيارات المتوقفة بالشارع.

وحرر أصحاب السيارات المتضررة محضرا بالواقعة، وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.