جوارديولا: جدول المباريات المزدحم يضعنا تحت ضغط قبل ريال مدريد

عقد بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي مؤتمراً صحفياً للحديث عن مواجهة فريقه المرتقبة أمام نيوكاسل يونايتد، ضمن منافسات الدور الخامس من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.

وأكد جوارديولا أن المواجهة لن تكون سهلة في ظل معرفة الفريقين الجيدة ببعضهما البعض، مشيراً إلى أن التفاصيل الصغيرة قد تحسم مثل هذه المباريات، قائلاً: "نحن نعرف بعضنا البعض بشكل جيد، وعندما تكون الفوارق ضئيلة جداً يصبح الحظ عاملاً مهماً".

وتحدث المدرب الإسباني عن الحالة البدنية للاعب نيكو أوريلي، موضحاً أن اللاعب شعر بتحسن خلال الساعات الماضية، مضيفاً: "شعر بتحسن بالأمس وسنرى ما سيحدث اليوم".

وأشار جوارديولا إلى أن جدول المباريات المزدحم قد يؤثر على فريقه، خاصة مع السفر المتكرر، موضحاً أن خوض المباراة ليلاً والسفر إلى نيوكاسل قد يكون في صالح الفريق، لكنه أكد أن وقت التعافي قبل مواجهة ريال مدريد سيكون أقل.

وعن علاقته بمدرب نيوكاسل إيدي هاو، قال جوارديولا إن العلاقة بينهما جيدة رغم المنافسة داخل الملعب، مضيفاً: "لم نتناول العشاء معاً من قبل، لكن لدينا علاقة جيدة، وفي النهاية نحن منافسون داخل الملعب فقط".

كما تطرق جوارديولا للحديث عن تطور الحالة البدنية للاعب الوسط رودري، مؤكداً أن اللاعب يتقدم بشكل تدريجي نحو العودة الكاملة، قائلاً: "الأمور تسير كما كنا نتمنى منذ فترة طويلة، والأهم أن يعود ويحافظ على استمراريته دون انتكاسات".

وفي ختام حديثه، شدد مدرب مانشستر سيتي على أهمية كأس الاتحاد الإنجليزي بالنسبة للفريق، موضحاً أن الفريق اعتاد الوصول إلى الأدوار النهائية في السنوات الأخيرة، مؤكداً أن الهدف من مواجهة نيوكاسل هو الفوز والتأهل إلى الدور المقبل.