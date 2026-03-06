كشفت تقارير صحفية أن الإصابة التي تعرض لها النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم نادي النصر السعودي، تبدو أكثر خطورة مما كان متوقعًا في البداية، الأمر الذي دفع اللاعب للسفر إلى العاصمة الإسبانية مدريد من أجل الخضوع لبرنامج علاجي مكثف.

وكان رونالدو قد تعرض لإصابة في العضلة الخلفية خلال مواجهة فريقه أمام الفيحاء ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين يوم 28 فبراير الماضي، ما أثار القلق داخل الجهاز الفني للفريق.

وتحدث المدير الفني للنصر جورجي جيسوس عن حالة اللاعب، موضحًا أن الفحوصات الطبية أظهرت أن الإصابة أكثر تعقيدًا مما كان يُعتقد في البداية، مشيرًا إلى أن رونالدو توجه إلى مدريد من أجل العلاج تحت إشراف معالجه الشخصي، على أمل العودة سريعًا لدعم الفريق في المرحلة المقبلة.

ولم يُحدد بعد الموعد المتوقع لعودة قائد منتخب البرتغال لكرة القدم إلى الملاعب، إذ تعتمد مدة الغياب على درجة الإصابة؛ ففي حال كانت إصابة من الدرجة الأولى (شد عضلي خفيف) قد يحتاج اللاعب لفترة تعافٍ تتراوح بين أسبوع وثلاثة أسابيع، بينما قد تمتد المدة إلى ما بين أربعة وثمانية أسابيع إذا كانت الإصابة من الدرجة الثانية وتشمل تمزقًا جزئيًا في الألياف العضلية.

وتأتي هذه الإصابة في توقيت حساس بالنسبة لرونالدو، الذي يطمح لقيادة منتخب بلاده في نهائيات كأس العالم 2026 المقررة إقامتها في أمريكا الشمالية، والتي تفصلنا عنها أقل من مئة يوم.

ويتصدر النصر حاليًا جدول ترتيب الدوري السعودي بفارق نقطتين فقط، مع تبقي عشر مباريات على نهاية الموسم، ما يجعل احتمالية غياب رونالدو مصدر قلق كبير للفريق في صراع المنافسة على اللقب.