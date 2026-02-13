مصدر بالتضامن: تنظيم رحلة جديدة لأداء العمرة خلال العشر الأواخر من رمضان

كشف مصدر بوزارة التضامن الاجتماعي، أن الوزارة تعمل حاليًا على تنظيم رحلة جديدة لأداء العمرة خلال العشر الأواخر من شهر رمضان الكريم، لتكون الفوج الثاني للمعتمرين هذا الموسم.

وأوضح المصدر في تصريحات لـ"الشروق"، أن الرحلة ستتم تحت إشراف إداري، مع متابعة مستمرة للمعتمرين منذ لحظة السفر وحتى العودة، في إطار خطة الوزارة لضمان راحة وسلامة المشاركين وتقديم خدمة منظمة وآمنة.

وأشار إلى أن الحجز في برامج العمرة شهد إقبالا كبيرا فور الإعلان عن الأسعار، حيث اكتملت أماكن السفر خلال 10 أيام فقط، ما يعكس ثقة المواطنين في برامج عمرة الجمعيات الأهلية وجودة تنظيمها خلال السنوات الماضية.