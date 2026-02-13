الأمين العام للأعلى للشئون الإسلامية: الوزارة والمجلس يدعمان مبادرات تعزير قيم التكافل وبناء الوعي

شارك الأستاذ الدكتور أحمد نبوي، الأمين العام للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، نيابةً عن الدكتور أسامة الأزهري - وزير الأوقاف، في الاحتفالية التي نظّمتها مؤسسة «دار التوفيق» للأعمال الخيرية والاجتماعية بمناسبة مرور عام على تأسيسها، وتزامنًا مع الذكرى العاشرة لرحيل الدكتور محمد توفيق عويضة.

وشهدت الفعالية حضور الدكتور هاني عودة - مدير الجامع الأزهر، ممثلًا عن فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف، إلى جانب عدد من القيادات الفكرية والدعوية والإعلامية، من بينهم الدكتور عطا السنباطي- عميد كلية الشريعة والقانون بالقاهرة، والأستاذ الدكتور حسن جاد - نقيب البيطريين.

وخلال كلمته، نقل الأمين العام تحيات وزير الأوقاف وتقديره لجهود المؤسسة، مؤكدًا دعم الوزارة والمجلس للمبادرات التي تعزز قيم التكافل وبناء الوعي وترسيخ الأخلاق، مشيدًا بما قدمته المؤسسة من برامج إنسانية وتثقيفية خلال عامها الأول.

كما استحضر الأمين العام إسهامات الدكتور محمد توفيق عويضة في خدمة الدعوة والفكر الوسطي، مؤكدًا أن الوفاء لرموز العمل الدعوي يُجسّد تقديرًا لمسيرتهم وعطائهم.

وشهدت الاحتفالية تكريم الأستاذ الدكتور حسن خليل؛ تقديرًا لجهوده العلمية، خاصة تأليفه كتاب «سيرة ومسيرة» الذي وثَّق لمسيرة الراحل، إلى جانب إعلان المهندسة داليا عويضة إطلاق مسابقة وقفية سنوية باسمه؛ لتشجيع البحوث في مجالات الأخلاق والتكافل، مع تخصيص جوائز مالية للأبحاث الفائزة.

واختُتمت الاحتفالية بإشادةٍ بالمشاركة المؤسسية التي تعكس حرص وزارة الأوقاف والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية على دعم العمل الخيري والتثقيفي وتعزيز الشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني.