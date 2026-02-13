رئيس الوفد يقرر عودة فيصل الجمال لعضوية الحزب بعد إلغاء فصله

-مصدر: لا يحق للجمال تولي أمانة الصندوق حاليا..

-اجتماع للهيئة العليا الاثنين المقبل لاستكمال جدول الأعمال

أصدر الدكتور السيد البدوي، رئيس حزب الوفد، قرارًا رقم (12) لسنة 2026، يقضي بإلغاء قرار فصل، فيصل عبدالعزيز عبدالمنعم الجمال، وعودته لعضوية حزب الوفد.

وسبق أن شغل فيصل الجمال منصب أمين صندوق الحزب السابق.

وجاء القرار بعد الاطلاع على لائحة النظام الأساسي للحزب، خاصة المادة الخامسة منها، وعلى القرار رقم 361 الصادر بتاريخ 28 أغسطس 2022.

وكان الجمال قد فُصل خلال فترة رئاسة الدكتور عبدالسند يمامة للحزب "دون تحقيق معه".

وعن إمكانية تولي فيصل الجمال منصب أمين صندوق الحزب بعد تقدم الدكتور ياسر حسان، أمين الصندوق، باستقالته يوم 9 فبراير الماضي، أوضح مصدر بحزب الوفد لـ"الشروق" أن قرار عودة فيصل الجمال نص على عودته كعضو عادي فقط، وليس عضوًا بالهيئة العليا، ما يمنعه من تولي منصب أمين صندوق الحزب مجددًا أو أي موقع بالمكتب التنفيذي.

وأكد المصدر أن فيصل الجمال ليس ضمن الأعضاء الستين بالهيئة العليا للحزب، وبالتالي لا يجوز له تولي منصب أمين صندوق حزب الوفد.

وأضاف أن الهيئة العليا لم توافق حتى الآن على استقالة ياسر حسان من منصب أمين الصندوق، نظرًا لأنها الجهة التي انتخبته، ومن ثم فهي المختصة بقبول الاستقالة، وذلك وفقًا للائحة الحزب.

واختتم المصدر أن حزب الوفد سيعقد اجتماعًا للهيئة العليا يوم الاثنين المقبل في تمام الساعة الخامسة مساءً، لاستكمال جدول الأعمال ومناقشة الأوضاع المالية للحزب.