سمير صبري: أتوقع زيادة مرتقبة بالأجور تتجاوز المعتاد لمواجهة التضخم

علق الدكتور سمير صبري، عضو مجلس النواب، على توجيهات الرئيس السيسي خلال اجتماع السبت، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وأحمد كجوك وزير المالية، بتوفير حزمة جديدة للحماية الاجتماعية تستهدف دعم الفئات الأولى بالرعاية والأقل دخلاً.

وتابع: " إن شاء الله نسمع التصريحات وتفاصيلها من دولة رئيس الوزراء، وإحنا مخرجناش عن السياق اللي دايمًا فخامة الرئيس بيتكلم عنه، المواطن المصري هو الأهمية".

وتوقّع خلال تصريحات على برنامج "الساعة 6" المذاع عبر قناة "الحياة"، مساء السبت، أن توجّه هذه الحزمة النقدية مرّة واحدة بمناسبة شهر رمضان وعيد الفطر، للفئات الأولى بالرعاية من مستفيدي تكافل وكرامة والعمالة غير المنتظمة، والمسجّلين في قاعدة بيانات الدولة، وتوجّه لهم برامج الحماية الاجتماعية دائمًا.

وتابع: "نأمل يكون مش بس الرقم اللي هيتصرف بمناسبة الشهر الفضيل وبمناسبة العيد، لكنا يكون هناك زيادة كمان، لأن الرئيس عندما يقول حزمة يبقى أكيد هناك زيادة للناس".

وفي سياق متّصل، تطرق صبري إلى قرار الحكومة ببدء صرف مرتبات العاملين في الدولة لشهر فبراير الأحد، مضيفًا أن وزارة المالية تدرس زيادة مرتبات العاملين في الدولة، بالخطة المالية الجديدة 2026-2027.

وقال إن الحكومة تسعى دائمًا لزيادة مستوى دخل الأفراد، مستدركًا أن هذه الزيادة مرتبطة بعدة عوامل منها نسبة التضخم وأسعار السلع، بالإضافة للوفرة المالية المتاحة والممكن توجيهها للعاملين في الدولة.

وأكد أن هذا التوجيه ربما يشير لرفع الحد الأدنى للأجور، أو حساب الرقم الإجمالي الذي تحتاجه الدولة لزيادة مرتبات العاملين في الدولة، قائلًا: "أنا بتوقع إن فيه دراسة بتتم إن الزيادة المرة دي للعاملين مش هتكون الرقم الطبيعي هتكون أزيد علشان يتماشى مع الأسعار".

ورد على ما أثير حول ارتباط زيادة المرتبات بارتفاع الأسعار، قائلًا: "ده الطبيعي في الاقتصاد وفي العالم كله".

وأوضح أن الزيادة في المرتبات توازي نسبة التضخم السنوي، للحفاظ على المستويات الاجتماعية والمادية، متوقعًا احتمالية ارتفاع المرتبات هذه المرة لأعلى من نسب الزيادة في الأسعار، مستشهدًا بانخفاض نسب التضخم من 40% لـ12% اليوم.

وأشاد بسياسات البنك المركزي منذ تولي حسن عبد الله منصب محافظ البنك المركزي، والتي استهدفت التضخم، قائلًا: "هو ده مشكلة أي اقتصاد في الدنيا، التضخم زيادة الأسعار".

وذكر التعاون بين البنك المركزي ووزارة المالية والذين عملا سويًا على خفض نسب التضخم بالتوازي مع زيادة المرتبات، معلقًا: "بنقول للناس اطمنوا وبلاش دايمًا تشوفوا الجانب السيئ أو السلبي".

واجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وأحمد كجوك وزير المالية، حيث اطّلع على حزمة جديدة للحماية الاجتماعية تستهدف دعم الفئات الأولى بالرعاية والأقل دخلًا بالتزامن مع شهر رمضان، موجّهًا بالإعلان عنها وتطبيقها قبل بداية الشهر في صورة دعم نقدي مباشر، مع صرف مرتبات فبراير للعاملين بالدولة خلال الأسبوع الجاري.