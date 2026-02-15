متحدث الحكومة: صفقة «إيرباص» شهادة ثقة دولية على قوة الاقتصاد المصري وقدرات الطيران المدني

قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الحكومة، ركزت على محورين أساسيين لتطوير قطاع الطيران: تطوير أسطول الطائرات لدى مصر للطيران، وتحسين إدارة وتشغيل المطارات ورفع مستوى الخدمات.

وأضاف "الحمصاني" خلال مداخلة هاتفية على قناة إكسترا نيوز، أمس السبت، أن الطائرة الجديدة Air Bus A 350-900 المنضمة لأسطول شركة مصر للطيران تمثل بداية مرحلة جديدة من التوسع، حيث ستتيح فتح خطوط جوية جديدة إلى دول ومواقع بعيدة، ما يسهم في تسهيل السفر المباشر وزيادة أعداد السياح الوافدين إلى مصر، ويعزز دور مطار القاهرة كمركز إقليمي للطيران المدني.

وتابع أن ممثل الشركة المصنعة للطائرة أشار إلى أنها تستخدم وقودًا مستدامًا يقلل من الانبعاثات الكربونية، ما يعد مواكبًا لأهداف الدولة في مواجهة التغيرات المناخية وخفض الانبعاثات، كما يعكس التعاون الوثيق مع كبرى الشركات العالمية لتوفير أحدث الطائرات ووسائل الراحة للمسافرين.

وأضاف الحمصاني أن هذه الخطوة تعكس الثقة الدولية في مصر وقدرتها على استمرارية وتعزيز التعاون في قطاع الطيران المدني، وهو ما يمثل شهادة قوية على قوة الاقتصاد المصري وقدرات وزارة الطيران المدني.

وشهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، احتفالية انضمام أول طائرة من طراز Air Bus A350-900 إلى أسطول شركة مصر للطيران.

وقال رئيس مجلس الوزراء، إن شركة « Airbus»، ستقوم بتوريد 16 طائرة من هذا الطراز خلال السنوات القليلة القادمة، وذلك في إطار العقد المبرم.