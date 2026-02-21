قيادي في البرلمان الأوروبي يدعو إلى تعزيز الجهود الأوروبية المشتركة في مجال الدفاع

دعا رئيس كتلة الأحزاب المحافظة في البرلمان الأوروبي المعروفة باسم "حزب الشعب الأوروبي"، مانفريد فيبر، المستشار الألماني فريدريش ميرتس إلى تكثيف الجهود داخل الاتحاد الأوروبي من أجل تعزيز الدفاع الأوروبي المشترك.

وقال السياسي المنتمي إلى الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري الألماني خلال المؤتمر العام للحزب المسيحي الديمقراطي الذي يتزعمه المستشار فريدريش ميرتس في شتوتجارت: "كنا دائما أقوياء عندما تعلق الأمر بالقيادة التاريخية. والآن هذه القيادة التاريخية مطلوبة أيضا في مجال الدفاع".

وكان ميرتس قد أعلن خلال مؤتمر ميونخ الدولي للأمن، في ضوء السياسة غير الواضحة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب تجاه التحالف الدفاعي عبر الأطلسي، أنه يتعين بدافع المصلحة الذاتية "إقامة ركيزة أوروبية قوية قائمة بذاتها" داخل حلف شمال الأطلسي "ناتو".

وقال فيبر، إنه إذا جرى بالفعل تحقيق هدف تخصيص 5% من الناتج المحلي الإجمالي للإنفاق الدفاعي داخل الاتحاد الأوروبي، "فسينفق الأوروبيون 6.4 تريليون يورو على الدفاع خلال 10 أعوام"، مضيفا أنه عندها سيتم إنفاق أموال بقدر ما تنفقه الولايات المتحدة. وأشار إلى أنه بدلا من التخطيط العسكري الوطني الحالي، ينبغي الشروع في تخطيط عسكري أوروبي يعتمد على القدرات المشتركة.

وانتقد فيبر المسارات الوطنية المنفردة في مجال المشتريات، والمشكلات في تعاون شركات الصناعات الدفاعية الأوروبية، وغياب قواعد مشتركة لتصدير السلاح، وقال: "قيام كل دولة بذلك بمفردها يعيق بناء سوق أوروبية داخلية للتسلح، وهو أمر ضروري على وجه السرعة".

وفي ظل احتمال هجوم أمريكي وشيك على إيران، جدد فيبر طرحا سابقا بإقامة حاملة طائرات أوروبية مشتركة، مشيرا إلى أن إيران تمتلك صواريخ متوسطة المدى لا يمكنها الوصول إلى مدن أمريكية، لكنها قادرة على الوصول إلى أثينا وميونخ.