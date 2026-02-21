رئيس وزراء قطر ووزير خارجية إيران يبحثان خفض التصعيد في المنطقة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

بحث رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي الجهود الرامية لخفض التصعيد في المنطقة.

ووفق وكالة الأنباء القطرية "قنا"، اليوم السبت، جاء ذلك في اتصال هاتفي تلقاه الشيخ محمد بن عبدالرحمن من الوزير عراقجي.

‏وطبقا للوكالة، جرى خلال الاتصال، التأكيد على استمرار المفاوضات بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران.

‏‎وجدد الشيخ محمد بن عبد الرحمن، خلال الاتصال، دعم دولة قطر لكل الجهود الهادفة لخفض التوتر والحلول السلمية بما يعزز الأمن والاستقرار في المنطقة.

كما أكد ضرورة تكاتف الجهود لتجنيب شعوب المنطقة تبعات التصعيد، واستمرار التنسيق مع الدول الشقيقة والصديقة لتجاوز الخلافات بالوسائل الدبلوماسية.