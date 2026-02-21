سوريا: تبدأ في إجراءات منح الجنسية للأكراد

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أصدرت وزارة الداخلية السورية، قرارًا يتضمن التعليمات المتعلقة بتطبيق أحكام المرسوم الرئاسي رقم 13، الذي ينص على تجنيس الأكراد المحرومين من الجنسية السورية، المشمولين بأحكامه.

وأكدت أن القرار يأتي انسجامًا مع مبادئ "الإعلان الدستوري" التي تكفل صون حقوق المواطنة والمساواة وترسيخ الاستقرار الاجتماعي والاندماج الوطني.

وتضمن القرار آلية التقديم وشروطه، حيث يمكن للراغبين بالحصول الجنسية التقدم بشكل فردي أو مع عائلته، بحسب وكالة الأنباء الرسمية السورية سانا.

وخصصت الوزارة مراكز لهذا الغرض في 5 محافظات هي دمشق وحلب والرقة ودير الزور والحسكة.

وكان الرئيس السوري أحمد الشرع، أصدر المرسوم الرئاسي رقم 13 في 16 يناير 2026، الذي يشمل الاعتراف بالحقوق الثقافية واللغوية لأكراد سورية، بما يعكس التزامًا ببناء دولة جامعة تحمي حقوق مواطنيها دون إقصاء أو تمييز.

وفي 28 يناير وجهت وزارة الداخلية السورية، الإدارة العامة للشئون المدنية، بإعداد الإجراءات اللازمة لتنفيذ المرسوم ومنح الجنسية للمواطنين من أصول كردية.