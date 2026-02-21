 العراق: القبض على 11 تاجرا ومروجا للمخدرات في بغداد - بوابة الشروق
السبت 21 فبراير 2026 3:12 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل توافق على التبرع بأعضائك بعد الوفاة؟

النتـائـج تصويت

العراق: القبض على 11 تاجرا ومروجا للمخدرات في بغداد

( د ب أ)
نشر في: السبت 21 فبراير 2026 - 11:59 ص | آخر تحديث: السبت 21 فبراير 2026 - 11:59 ص

أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية العراقية، اليوم السبت، إلقاء القبض على 11 تاجراً ومروجاً للمخدرات في العاصمة بغداد.

وقالت المديرية، في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) اليوم السبت: "بحسب توجيهات مدير الاستخبارات العسكرية الفريق الركن حسن جواد السيلاوي بضرورة تبادل المعلومات والتعاون والتنسيق مع باقي الأجهزة الأمنية والاستخبارية في قيادة عمليات بغداد، وعلى إثر معلومات استخبارية دقيقة لقسم الاستخبارات والأمن في القيادة ذاتها، تم نصب سيطرات مفاجئة من قبل المفارز المشتركة في مختلف مناطق العاصمة بغداد".

وأضافت أن "عناصر الاستخبارات العسكرية في المفارز المشتركة تمكنت من الإطاحة بـ11 تاجراً ومروّجاً للمخدرات في مناطق متفرقة من العاصمة بغداد".

وأوضحت أن "المقبوض عليهم يشكلون شبكات توزيع تنشط في عدد من مناطق العاصمة"، مشيرة إلى أنه "تم تسليمهم مع المواد التي ضُبطت بحوزتهم إلى الجهات المعنية أصولياً".

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك