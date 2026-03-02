ضربات أمريكية إسرائيلية على وسط وغرب إيران

تعرضت محافظة يزد في وسط إيران الاثنين لضربات أمريكية إسرائيلية، بحسب ما أعلن مسئول محلي، في اليوم الثالث من الحرب.

وقال إسماعيل دهستاني نائب المحافط "فجر اليوم، استُهدفت ستة مواقع في مدينتي أردكان ويزد، وفي منطقة على الطريق بين مهريز ويزد، بضربات أمريكية إسرائيلية"، بحسب ما نقلت عنه وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا".

إلى ذلك، أفاد مسئول إيراني بأن الضربات الأمريكية الإسرائيلية في اليومين الماضية أسفرت عن مقتل 27 شخصا على الأقل في شمال غرب إيران.

وقال مجيد فرشي المدير العام لإدارة الأزمات في محافظة أذربيجان الشرقية "بلغ عدد الشهداء الذين سقطوا في اليومين الماضيين في المحافظة نتيجة الهجمات الإسرائيلية والأمريكية 27 شهيدا"، بحسب ما نقلت عنه وكالة إرنا.

كما قتل ثلاثة أشخاص على الأقل في غرب إيران الاثنين، بحسب ما أعلن الإعلام الرسمي الإيراني.

ونقلت وكالة "إرنا" عن حاكم مدينة سنندج الواقعة في غرب البلاد غريب سجادي بأن ضربات جوية استهدفت أبنية سكنية.



وقال "قُتل ثلاثة أشخاص وأصيب عدد آخر بجروح في الهجمات"، متوقعا ارتفاع حصيلة القتلى.