الخارجية السورية: سيجري نقل المواطنين المسافرين الموجودين في مطار الملكة علياء بالأردن إلى دمشق برا

أكدت إدارة الإعلام في وزارة الخارجية والمغتربين السورية، أن الوزارة تتابع باهتمام بالغ أوضاع المواطنين السوريين المسافرين الموجودين حالياً في مطار الملكة علياء الدولي بالعاصمة الأردنية عمّان، وأنه سيجري نقلهم براً إلى دمشق وتأمين وصولهم بالسلامة.

وذكرت الوزارة - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء السورية "سانا" اليوم الاثنين - أنه تم تأمين إقامة لجميع المسافرين المعنيين البالغ عددهم 60 مسافراً، وجرى التوجيه الفوري بالوقوف على تفاصيل المشكلة التي يواجهونها.

وأشارت إلى أن السفارة تواصلت على الفور مع الجهات المعنية في المملكة الأردنية الهاشمية، لبحث سبل الحل السريع وبالتنسيق مع الجهات المختصة، وأنه تم الاتفاق على نقل المسافرين السوريين براً إلى العاصمة دمشق عبر معبر نصيب الحدودي وتأمين وصولهم بسلامة.

وكانت العديد من دول المنطقة، قد أعلنت إغلاق مجالها الجوي وتوقف رحلات الطيران المدني؛ جراء ما تشهده المنطقة من ضربات عسكرية متبادلة بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة، وايران من جهة أخرى، بدأت صباح أمس الأول السبت، ومازالت متواصلة بما في ذلك الإعتداءات الإيرانية على عدد من الدول الخليجية والأردن.