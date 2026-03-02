الدفاع المدني السوري: 5 حوادث سقوط أجسام حربية في درعا والقنيطرة دون إصابات

استجابت فرق الدفاع المدني السوري في وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث، لـ 5 حوادث سقوط أجسام حربية في محافظتي درعا، والقنيطرة، نتيجة الضربات المتبادلة بين إيران وإسرائيل.

وذكر الدفاع المدني - في بيان نقلته وكالة الأنباء السورية "سانا" اليوم الاثنين - أن 3 حوادث سُجِّلت في مدينة السلام بريف القنيطرة (بقايا طائرات مسيّرة)، وحادثين في درعا، الأول قرب صوامع غرز شرقي مدينة درعا (بقايا طائرة مسيّرة)، والثاني في مدينة إنخل (صاروخ).

وأوضح أن الفرق تفقدت المواقع التي سقطت فيها الأجسام الحربية، لافتاً إلى أن الأضرار اقتصرت على الخسائر المادية، دون تسجيل إصابات بشرية.

وجددت وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث السورية دعوتها المواطنين إلى الالتزام بإرشادات السلامة.

وكان 4 أشخاص، بينهم 3 أطفال، قد أصيبوا ووقعت أضرار مادية في بلدة عين ترما بريف دمشق مساء أمس الأحد، جراء سقوط بقايا صاروخ نتيجة الضربات المتبادلة بين إسرائيل وإيران