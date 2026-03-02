ريال مدريد يعلن تشخيص إصابة كيليان مبابي

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني، تشخيص الإصابة التي يعاني منها كيليان مبابي مهاجم الفريق.

مبابي كان يعاني من إصابة في الركبة تعرض لها في ديسمبر الماضي، ولكنه تعافى من الإصابة وعاد للمشاركة في المباريات ولكنه عاد ليشعر ببعض الآلام من جديد في الركبة.

ولم يصدر النادي الملكي أي تفاصيل بخصوص إصابة مبابي، حتى تم إصدار بيان رسمي من ريال مدريد اليوم الإثنين.

وقال ريال مدريد في بيانه الرسمي: "بعد إجراء فحوصات على لاعبنا كيليان مبابي من قبل أخصائيين طبيين فرنسيين، تحت إشراف الخدمات الطبية لريال مدريد، تم تأكيد تشخيص إصابته بالتواء في ركبته اليسرى".

وأتم ريال مدريد بيانه: "حاليا يخضع للعلاج التحفظي".