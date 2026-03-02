مودي يتحدث مع نتنياهو لبحث تطورات الوضع في غرب آسيا

تحدث رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، اليوم الاثنين، مع نظيره الإسرائيلي بنيامين نتنياهو؛ لبحث تطورات الوضع في غرب آسيا، ونقل إليه مخاوف الهند إزاء هذه التطورات.

وخلال محادثته الهاتفية مع نتنياهو، شدد مودي، على أن سلامة المدنيين تمثل أولوية، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الهندية "برس تراست أوف إنديا".

وقال ناريندرا مودي، في منشور على تطبيق إكس: "أجريت اتصالا هاتفيا مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لبحث الوضع الإقليمي الراهن.. ونقلت مخاوف الهند إزاء التطورات الأخيرة، وشددت على أن سلامة المدنيين تمثل أولوية. وتؤكد الهند مجددا ضرورة التوصل إلى وقف مبكر للأعمال القتالية."

وجرت هذه المحادثة الهاتفية في أعقاب الهجوم الذي شنته الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران ومقتل المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي.

وأجرى رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، مساء أمس الأحد، اتصالا هاتفيا مع رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، أدان خلاله بشدة الهجمات على الدولة الخليجية، مؤكدا أن الهند تتضامن مع الإمارات في هذه الأوقات الصعبة.