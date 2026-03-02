السيطرة على حريق صغير بمنشأة تابعة لأرامكو عقب ما يبدو أنها ضربة بدرون

قال مراسل لموقع سيمافور الأمريكي في منشور على منصة إكس، اليوم الاثنين، نقلا عن مصادر، إنه تمت السيطرة على حريق صغير ومحدود في منشأة تكرير تابعة لشركة أرامكو السعودية برأس تنورة عقب ما يبدو أنها ضربة بطائرة بدون طيار "درون" وقعت في وقت سابق من صباح اليوم.

وأكدت السعودية في بيان صادر يوم السبت عن وزارة الخارجية أن إيران هاجمت الرياض والمنطقة الشرقية.

وقالت الوزارة في البيان إن المملكة تعبر "عن رفضها وإدانتها بأشد العبارات للهجمات الإيرانية السافرة والجبانة التي استهدفت منطقة الرياض والمنطقة الشرقية وتم التصدي لها، وهي هجمات لا يمكن تبريرها تحت أي ذريعة و بأي شكل من الأشكال"، وفقا لوكالة رويترز.

وأضافت أن الهجمات "جاءت على الرغم من عِلم السلطات الإيرانية بأن المملكة أكدت أنها لن تسمح باستخدام أجوائها وأراضيها لاستهداف إيران".