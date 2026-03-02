وزير الخارجية الألماني: الصراع في الشرق الأوسط سيطول

هيأ وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول، المواطنين في بلده لاحتمال استمرار الصراع في الشرق الأوسط لفترة أطول.

وقال فاديفول، في تصريحات لمحطة "إيه آر دي" الألمانية التلفزيونية: "علينا جميعا أن نتهيأ لصراع سيستمر لفترة طويلة.. لا يمكن التنبؤ بأننا سنشهد انتهاء الأعمال القتالية في الأيام المقبلة"، مضيفا أنه يتعين لذلك اتخاذ تدابير احترازية "لإتاحة إمكانية المغادرة من هذه البلدان بطرق أخرى".

وفيما يتعلق بوفاة المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي، صرح فاديفول، بأن نهايته "جيدة بالتأكيد"، إذا كان ذلك سيعني أيضا نهاية النظام الذي قاده، مضيفا أن خامنئي قاد نظاما "شنيعا" قمع شعبه وزعزع استقرار المنطقة.

وفي الوقت نفسه، شدد الوزير، على أنه لا يزال يأمل في أن تتخلى طهران عن تطوير أسلحة نووية وصواريخ باليستية وكذلك عن انتهاج سلوك ضار في المنطقة، وقال: "وهذا هو أيضا جوهر هذه الضربات العسكرية".

وفيما يتعلق بأوضاع المواطنين الألمان في منطقة الخليج، أشار فاديفول، إلى تحذيرات السفر الصادرة منذ أسابيع عن وزارة الخارجية، مؤكدا أنه يتم إبلاغ المعنيين يوميا بالتطورات والخيارات الممكنة.

ونظرا لإغلاق بعض المجالات الجوية، أشار فاديفول، إلى أن المغادرة المنتظمة ليست ممكنة حاليا في العديد من الأماكن، مشددا في الوقت نفسه على أن المسافرين يتحملون أيضا مسئولية شخصية عن سلامتهم، قائلا: "لم يكن أمرا مجهولا تماما أن الوضع قد يصبح خطيرا".

ومن جانبه، عارض السياسي في حزب الخضر أوميد نوريبور، بعض تصريحات فاديفول للمحطة، مشيرا إلى أن الحكومة الألمانية ملزمة بمساعدة المواطنين الألمان حتى في مثل هذا الوضع، مضيفا أنه لا يكفي التذكير مرارا بتحذيرات السفر السابقة.

وذكر نوريبور، أنه إذا كانت المغادرة عبر الطرق البرية إلى مطارات في دول مجاورة ممكنة - كما ذكر وزير الخارجية - فعلى الدولة أن تنظم هذه السبل وتدعمها بشكل فعال، وقال: "هذه مهمة الدولة".