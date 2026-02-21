عم الطفل المجني عليه بالقليوبية: حالته خطيرة ويخضع لإجراء عملية خلال ساعات

قال محمد مرسي، شقيق المجني عليه وعم الطفل "محمد أحمد مرسي" المصاب بطلق خرطوش إثر مشاجرة نشبت بقرية باسوس التابعة لدائرة مركز القناطر الخيرية في القليوبية، إن ما تم تناوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن بتر قدم الطفل غير صحيح.

وأوضح عم الطفل المجني عليه بقرية باسوس لـ"الشروق"، أن الحالة الصحية للطفل خطيرة، وأنه يتم تحضيره لإجراء عملية غدا الأحد بمستشفى معهد ناصر، إثر إصابة بطلق خرطوش.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية قد تمكنت من ضبط المتهمين في واقعة الاعتداء على الأب ونجله بقرية باسوس التابعة لمركز القناطر الخيرية، وذلك عقب تداول تفاصيل الواقعة، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين بالواقعة.

وكشفت الأجهزة الأمنية بمحافظة القليوبية عن ملابسات واقعة إصابة مالك مصنع ونجله الطفل بطلقات خرطوش وجروح قطعية، إثر مشاجرة نشبت بقرية باسوس التابعة لدائرة مركز القناطر الخيرية في القليوبية.



