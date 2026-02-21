استشهاد فلسطينيين اثنين وإصابة 3 برصاص جيش الاحتلال في قطاع غزة

قتل الجيش الإسرائيلي فلسطينيين اثنين وأصاب 3 آخرين، اليوم السبت، جراء إطلاق نار وغارات في مناطق متفرقة من قطاع غزة، بحسب ما أفادت مصادر طبية ومحلية في القطاع.

وأكدت مصادر طبية، لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، استشهاد فلسطيني في قصف بطائرة مسيرة إسرائيلية استهدف منطقة قيزان النجار جنوب مدينة خان يونس جنوب القطاع.

وفي حادثة منفصلة، أفادت المصادر باستشهاد فلسطيني آخر بنيران مسيّرة إسرائيلية في مناطق انتشار قوات الجيش الإسرائيلي بمخيم جباليا شمالي قطاع غزة.

وأضافت أن 3 أشخاص أصيبوا برصاص جيش الاحتلال شرقي مدينة غزة.

وذكرت المصادر أن آليات عسكرية إسرائيلية أطلقت النار صباح اليوم في محيط شرق خان يونس وشمالي مدينة غزة، فيما قصفت مدفعية إسرائيلية حي التفاح شمال شرقي مدينة غزة.

كما شنت طائرات إسرائيلية غارة جوية ثانية شرق خان يونس، في وقت أطلقت فيه زوارق حربية إسرائيلية النار قبالة سواحل المدينة، وفق المصادر ذاتها.

وكان جيش الاحتلال قد نفذ مساء أمس الجمعة عملية تفجير شرق مدينة غزة، بحسب جهاز الدفاع المدني في القطاع.

وفي سياق متصل، أعلنت الصحة في غزة في تقريرها الإحصائي اليومي وصول شهيد واحد و10 مصابين إلى مستشفيات القطاع خلال الساعات الـ48 الماضية، مشيرة إلى أن عددا من الضحايا لا يزالون تحت الأنقاض أو في الطرقات، في ظل صعوبات تواجه طواقم الإسعاف والدفاع المدني في الوصول إليهم.

وقالت الصحة إن إجمالي عدد الشهداء منذ بدء سريان وقف إطلاق النار في 10 أكتوبر الماضي بلغ 612 شخصا، إضافة إلى 1640 مصابا، فضلا عن 726 حالة انتشال.

وأضافت الصحة، أن الحصيلة التراكمية منذ اندلاع الحرب في السابع من أكتوبر 2023 ارتفعت إلى 72 ألفا و70 شهيدا، فيما بلغ عدد المصابين 171 ألفا و738.

وكان اتفاق لوقف إطلاق النار دخل حيز التنفيذ بعد عمليات عسكرية واسعة بدأت في السابع من أكتوبر 2023 في قطاع غزة.

وعلى الرغم من سريان الاتفاق، تتهم السلطات في غزة، جيش الاحتلال بمواصلة خروقاته، فيما تزعم إسرائيل أنها ترد على تهديدات أمنية أو محاولات اقتراب من قواتها المنتشرة قرب الحدود.