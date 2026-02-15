قال المؤلف محمود حمدان إن فريق عمل مسلسل «علي كلاي» مكون من 30 حلقة، ويواصلون تصويره خلال الفترة الحالية، على أن ينتهوا منه بعد 15 يومًا، مؤكدًا أن العمل سيكون مختلفًا تمامًا عن مسلسلي «حق العرب» و«فهد البطل».

ووعد «حمدان» خلال مداخلة هاتفية على قناة الحياة، اليوم السبت، المشاهدين بعمل يليق بهم، لافتًا إلى أنهم يسعون لتكون جميع عناصره جذابة، سواء على مستوى: «القصة أو الإخراج أو الموسيقى أو الأغاني».

ولفت إلى أن الفنان أحمد العوضي يجسد شخصية «علي كلاي»، قائلًا: «طالع بطل شعبي ومختلف، مش عوضي اللي اتعودنا عليه»، موضحًا أنه يجسد شخصية إمبراطور عالم السيارات في مصر ورجل أعمال كبير، وفي الوقت نفسه ملاكم، وهي التركيبة التي تجمع بين جانبي الشخصية.

وأكد أن هناك اهتمامًا كبيرًا من الدولة هذا العام بالذوق العام، مضيفًا أن صناع الدراما داخل الشركة المتحدة يراعون تقديم محتوى لا يجرح عين أو أذن المشاهد، خاصة أن الأطفال يتأثرون دائمًا بالبطل ويميلون لتقليده.

وأردف أن العمل يقدم «الخلطة الشعبية» المعتادة ولكن بشكل يليق بالمشاهد، ويناسب كل أفراد الأسرة، مشددًا على أن الأكشن الموجود في المسلسل لا يميل إلى البلطجة أو ما قد ينفر الجمهور.