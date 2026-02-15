علق الدكتور عبد المنعم السيد، الخبير الاقتصادي، على توجيهات الرئيس السيسي خلال اجتماعه السبت، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وأحمد كجوك وزير المالية، بتوفير حزمة جديدة للحماية الاجتماعية تستهدف دعم الفئات الأولى بالرعاية والأقل دخلاً.

وقال خلال مداخلة هاتفية على قناة على برنامج "كلمة أخيرة" المذاع عبر قناة "on e"، مساء السبت، إن الحزمة الاجتماعية هي مجموعة من الإجراءات التي تساند المواطن وخصوصًا الفئات الأولى بالرعاية، لزيادة قدرتهم الشرائية خصوصًا مع اقتراب شهر رمضان.

ولفت إلى زيادة الإنفاق مع اقتراب شهر رمضان بما يتراوح بين الـ25 والـ40% عن الإنفاق الشهري طوال العام، مؤكدًا أن وجود هذه الحزمة سيزيد القدرة الشرائية للشرائح المستهدفة _ولو كانت جزئية_، وتقليل الصدمة السعرية الناتجة عن زيادة الطلب على كثير من السلع خصوصًا الاستهلاكية منها.

وأشار إلى أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء سيعلن عن تفاصيل الحزمة غدًا، متوقعًا أن توفر دعمًا للفئات الأولى للرعاية ومنها الحاصلين على معاش تكافل وكرامة، وإتاحة المخصصات المالية الإضافية في هذا البند.

وتابع أن مبادرة تكافل وكرامة تخدم 23 مليون مواطن، في 5 مليون أسرة، بحوالي 41 مليار جنيه سنويًا، قائلًا: "اعتقد إن هذه القيمة هتزيد وهيكون في دعم استثنائي في هذه المرحلة".

وتوقع إحتمالية زيادة المرتبات مع بداية العام المالي الجديد، بالتوازي مع رفع الحد الأدنى للأجور من 7آلاف وحتى 9 آلاف جنيه، مع إتاحة بعض السلع التمونية للمستفيدين بالبطائق التمونية، مضيفًا أن العلاوة المتوقعة للأجور ستتراوح بين الـ12 والـ15%.

وأوضح أن زيادة مرتبات القطاع الحكومي لم تعد مؤثرة في التعامل مع التضخم، لافتًا إلى أن عدد العاملين في هذا القطاع لا تتجاوز الـ5 ملايين مواطن، وأن هناك عددًا من العوامل الأخرى المتحكمة به، ومنها رفع التجّار للأسعار في فترات المواسم وزيادة الطلب.

وذكر أن هذه الزيادة المتوقعة لن تضاف على راتب شهر فبراير الجاري، والمقرر صرفه مبكرًا للعاملين في الدولة، متوقعًا احتمالية إضافة هذه الزيادة إما مع بداية العام المالي في يوليو 2026، أو قبلها بشهرين بما لا يتجاوز مايو 2026.

واجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وأحمد كجوك وزير المالية، حيث اطّلع على حزمة جديدة للحماية الاجتماعية تستهدف دعم الفئات الأولى بالرعاية والأقل دخلًا بالتزامن مع شهر رمضان، موجّهًا بالإعلان عنها وتطبيقها قبل بداية الشهر في صورة دعم نقدي مباشر، مع صرف مرتبات فبراير للعاملين بالدولة خلال الأسبوع الجاري.