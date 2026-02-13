الشرطة الفرنسية تطلق النار على مسلح حاول مهاجمة الدرك عند قوس النصر

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أطلقت الشرطة الفرنسية، مساء اليوم الجمعة، النار على مسلح بسكين كان يتحضر للاعتداء على قوات الدرك أثناء مراسم اشعال شعلة الجندي المجهول.

وبحسب ما نقلت قناة "بي اف ام تي في" الإخبارية الفرنسية هدد الرجل المسلح أحد رجال الدرك بسكين عند قوس النصر في باريس.

ووقع الهجوم بعد الساعة السادسة مساء بقليل حسب التوقيت المحلي، أثناء مراسم إعادة إشعال شعلة الجندي المجهول، بحسب ما ذكر وزير الداخلية لورون نوناز الذي وصل الى موقع الحادث.

واستخدم شرطي درك آخر، كان موجودا في الموقع، سلاحه للسيطرة على الرجل.

وقال وزير الداخلية "حاول المشتبه به مهاجمة أفراد الدرك بسكين، بمن فيهم أعضاء فرقة الدرك الموسيقية الذين كانوا يستعدون للمراسم".

وبحسب المعلومات التي نشرتها وسائل الإعلام المحلية، جرى نقل المشتبه به إلى المستشفى وهو في حالة حرجة بعد تلقيه الرعاية الطبية من فرق الطوارئ.

ولم تتضح بعد أي معلومات عن الرجل بينما أعلنت النيابة العامة لمكافحة الإرهاب في المساء فتح تحقيق فوري في الحادثة.