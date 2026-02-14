رئيس وزراء بريطانيا يحضّ أوروبا على الحد من اعتمادها الدفاعي على الولايات المتحدة

يعتزم رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، حضّ أوروبا على الحد من اعتمادها على الولايات المتحدة على الصعيد الدفاعي، وذلك في كلمة سيلقيها في مؤتمر ميونيخ للأمن، وفق ما أعلن مكتبه الجمعة.

وجاء في مقتطفات من الكلمة التي سيلقيها ستارمر السبت نشرتها رئاسة الحكومة: "أتحدث عن رؤية للأمن الأوروبي وعن قدر أكبر من الاستقلالية الأوروبية من دون أن يعني ذلك انسحابا أمريكيا بل تلبية لنداء يدعو إلى تقاسم أكبر للأعباء ويعيد صياغة الروابط"، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.

ويأتي هذا المؤتمر فيما لا يزال القادة الأوروبيون قلقين من أنه لن يكون من الممكن بعد الآن الاعتماد على الولايات المتحدة بقيادة دونالد ترامب كضامن لأمنهم.

ومنذ عودته إلى البيت الأبيض العام الماضي، انتقد ترامب مرارا الدول الأوروبية لعدم تقاسمها بما يكفي عبء الدفاع المشترك، وأثار تساؤلات حول مستقبل حلف شمال الأطلسي (ناتو).

ويسارع الأعضاء الأوروبيون في الناتو إلى تعزيز دفاعاتهم في مواجهة موسكو التي تزداد عدوانية والتي ستدخل حربها في أوكرانيا عامها الخامس هذا الشهر.

وجاء في مقتطفات ستارمر: "كما أرى الأمر، أوروبا عملاق نائم. اقتصاداتنا تفوق اقتصاد روسيا بعشر مرات.. لدينا قدرات دفاعية هائلة".

وأضاف داونينج ستريت أن ستارمر سيستغل خطابه للدعوة إلى تعاون دفاعي أوثق بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي.

وسيوضح ستارمر في خطابه: "لا أمن بريطاني بدون أوروبا، ولا أمن أوروبي بدون بريطانيا. هذا هو درس التاريخ، وهو واقع اليوم أيضا".