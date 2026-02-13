السيطرة على حريق نشب داخل مطعم وواجهة عقار بمدينة السلام

سيطرت قوات الحماية المدنية بالقاهرة على حريق نشب داخل مطعم وواجهة عقار بمدينة السلام.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة بلاغا أفاد باندلاع حريق التهم واجهة عقار ومحل بمدينة السلام.

وجه اللواء الدكتور محمد الشربيني، مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة، بالدفع بعدد من سيارات الإطفاء إلى موقع الحادث للتعامل مع البلاغ.

وبالانتقال إلي موقع الحريق، تبين أن الحريق نشب بكامل مساحة المطعم البالغة نحو 40 مترًا مربعًا، وامتدت ألسنة اللهب إلى واجهة محل مجاور متخصص في الستائر والأقمشة، كما امتد الحريق إلى صالة شقة بالطابق الأول ع ككوافير، داخل عقار مكون من طابق أرضي وأربعة طوابق علوية.

وتمكنت قوات الحماية المدنية من إحكام السيطرة على النيران وإجراء أعمال الإطفاء، فيما تواصل القوات حاليًا أعمال التبريد والتهوية للتأكد من عدم تجدد الاشتعال أو امتداد الحريق إلى المباني المجاورة.

وتبين من المعاينة الأولية، عدم وجود مصابين أو محتجزين، وتمت إعادة الهدوء إلى موقع البلاغ، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة .