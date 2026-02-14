ديمبيلي ينتقد أداء باريس سان جيرمان بعد الخسارة أمام رين

أبدى الفرنسي عثمان ديمبيلي استياءه من أداء فريقه عقب الهزيمة أمام رين، مؤكدًا أن غياب الروح الجماعية كان سببًا رئيسيًا في السقوط.

وقال ديمبيلي في تصريحات عقب المباراة: "في الموسم الماضي كنا نضع النادي والشعار وباريس سان جيرمان قبل التفكير في أنفسنا، نحتاج لاستعادة ذلك، خصوصًا في مثل هذه المباريات. بدأنا اللقاء بشكل سيئ للغاية".

وأضاف: "علينا إظهار رغبة أكبر، والأهم أن نلعب من أجل باريس سان جيرمان حتى نتمكن من الفوز بالمباريات".

وتابع اللاعب: "إذا لعب كل لاعب من أجل نفسه داخل الملعب، فلن ينجح الأمر، ولن نحقق الألقاب التي نطمح إليها"

وتأتي تصريحات ديمبيلي في وقت يواجه فيه باريس سان جيرمان انتقادات بسبب تراجع المستوى والنتائج خلال الفترة الأخيرة.