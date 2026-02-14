الزمالك يتعادل سلبيا مع كايزر تشيفز في الشوط الأول بالكونفدرالية

حسمت نتيجة التعادل السلبي الشوط الأول من مباراة الزمالك وكايزر تشيفز الجنوب أفريقي، في الكونفدرالية.

ويلعب الزمالك مع كايزر تشيفز مساء اليوم السبت، ضمن مباريات الجولة الأخيرة من مرحلة المجموعات لبطولة الكونفدرالية الأفريقية.

وبدأ نادي الزمالك المباراة بشكل ضاغط بحثا عن الهدف الأول إلا أن منطقة الوسط في الفريق الضيف كانت أفضل من الزمالك.

وفي الدقيقة 15، كاد ناصر منسي أن يفتتح التسجيل بعد تسديدة من خارج منطقة الجزاء، إلا أن الكرة مرت أعلى المرمى.

ثم انحصر اللعب في وسط الملعب خلال معظم فترات الشوط، دون أن يشكل الفريقان تهديداً حقيقياً على المرمى.

وعند الدقيقة 21، تألق المهدي سليمان حارس مرمى الزمالك في التصدي لتسديدة قوية من مونينيمو لاعب كايزر تشيفز، لينقذ مرماه من هدف محقق.

في الدقيقة 25، كانت هناك فرصة أخرى لصالح كايزر تشيفز، حيث تصدى الحارس المهدي سليمان لتسديدة قوية من عدي الدباغ قبل أن ترتطم بالعارضة وتبتعد عن الشباك.

أهدر أحمد شريف فرصة ثمينة لصالح الزمالك في الدقيقة 36 بعد تمريرة متقنة من خوان بيزيرا، لكن شريف سدد الكرة بعيدة عن المرمى، لينتهى الشوط الأول من المباراة بتعادل سلبي بين الفريقين.