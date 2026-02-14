• أصدره الرئيس أحمد الشرع وحدد فيه أعضاء اللجنة ومهامها

أصدر الرئيس السوري أحمد الشرع، السبت، مرسوما يقضي بتشكيل "اللجنة الوطنية لرصد الأهلة"، لإثبات بدايات الأشهر الهجرية.

ونص المرسوم الذي نقلته قناة "الإخبارية السورية" الرسمية على تشكيل "اللجنة الوطنية لرصد الأهلة".

وتتولى اللجنة "تحري ورصد الأهلة، وإثبات بدايات الأشهر الهجرية، ولا سيما ما يتعلق بأشهر رمضان وشوال وذي الحجة، ورفع نتائج أعمالها إلى الجهة المختصة لإعلانها رسميا".

وتتألف اللجنة، وفق المرسوم، من القاضي الشرعي الأول بدمشق، والأمين العام لمجلس الإفتاء الأعلى، وعضو يسميه مجلس الإفتاء الأعلى، وممثل عن وزارة الأوقاف، وممثل عن الجمعية الفلكية السورية.

كما نص المرسوم على أنه "يجوز للجنة أن تستعين بمن تراه مناسبا من الخبراء والمختصين في مجالي الفلك والعلوم الشرعية".

وتناط باللجنة مهام رصد الأهلة وتحريها وفق الضوابط الشرعية والمعايير الفلكية المعتمدة، والتنسيق مع الجهات المختصة لتوحيد إجراءات الرصد وإعلان النتائج، وإعداد محاضر رسمية بنتائج الرصد، وإعداد التعليمات التنظيمية اللازمة لعملها.

ويعد إصدار المرسوم خطوة تنظيمية تهدف إلى توحيد الشعائر في سوريا تحت مظلة وطنية واحدة تجمع بين الأصالة الشرعية والدقة العلمية.

ويأتي إصدار المرسوم بينما يترقب المسلمون في العالم حلول شهر رمضان خلال الأسبوع الجاري، بينما سيكون شهر الصوم هو الثاني في سوريا منذ سقوط نظام بشار الأسد في 8 ديسمبر 2024.