جيش الاحتلال الإسرائيلي يصيب فلسطينيا ويقتحم مناطق بالضفة

أصاب جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء السبت، فلسطينيا جنوبي الضفة الغربية المحتلة، ومنع وصول الإسعاف إليه، فيما اقتحمت قواته مناطق في شمالها.

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، إنها تلقت بلاغا عن إصابة مواطن في قرية حوسان غرب مدينة بيت لحم، جنوبي الضفة.

وأضافت في بيان، أن "قوات الاحتلال تمنع طواقمنا من الوصول للموقع"، دون إيراد مزيد من التفاصيل.

وعلى صعيد الاقتحامات، قالت وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية "وفا" إن الجيش الإسرائيلي اقتحم عدة بلدات بمحافظتي نابلس وسلفيت شمالي الضفة.

وتابعت أن "قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت، مساء اليوم السبت، بلدتي عقربا وبورين جنوب مدينة نابلس (...) وأطلقت قنابل الغاز السام المسيل للدموع، دون أن يبلغ عن إصابات".

وبمحافظة سلفيت، ذكرت الوكالة أن الجيش الإسرائيلي اقتحم بلدة كفر الديك غرب المدينة وانتشر في الشوارع الرئيسية للبلدة وأغلق بعض المداخل، وحقق مع مواطنين ميدانيا.

وبالتزامن مع حرب الإبادة التي شنتها إسرائيل بدعم أمريكي على غزة بدءا من 8 أكتوبر 2023 ولمدة عامين، كثفت تل أبيب اعتداءاتها في الضفة الغربية، بما في ذلك القتل والاعتقال والتهجير والتوسع الاستيطاني، في مسار يرى فلسطينيون أنه يمهد لضم الضفة الغربية رسميا.

وخلفت الاعتداءات الإسرائيلية بالضفة استشهاد ما لا يقل عن 1112 فلسطينيا، وإصابة نحو 11 ألفا و500 آخرين، إضافة إلى اعتقال نحو 22 ألفا، وفق معطيات رسمية.