حذّر المتحدث باسم مستشفى شهداء الأقصى، خليل الدقران، من أن الساعات المقبلة ستكون حاسمة وخطيرة على استمرار عمل المستشفى، في ظل النقص الحاد في الوقود والإمدادات الطبية الأساسية، ما يهدد بتوقف عدد من الأقسام الحيوية عن تقديم خدماتها.

وأوضح الدقران، في تصريحات صحفية، أن الكميات المتبقية من الوقود لم تعد كافية لتشغيل المولدات الكهربائية لفترة طويلة، في وقت يعتمد فيه المستشفى بشكل كامل على مصادر الطاقة البديلة نتيجة الانقطاع التام للتيار الكهربائي، الأمر الذي يضع حياة المرضى، خاصة في أقسام العناية المركزة والطوارئ، أمام خطر حقيقي، بحسب وكالة شهاب.

وأشار إلى أن المستشفى يواجه أيضاً نقصاً خطيراً في الأدوية والمستهلكات الطبية، بما يشمل مستلزمات العمليات الجراحية وأقسام الطوارئ، في ظل التزايد المستمر في أعداد الجرحى والمصابين جراء العدوان المتواصل على قطاع غزة.

وأضاف أن الطواقم الطبية تعمل في ظروف بالغة الصعوبة، وتبذل جهوداً استثنائية تفوق طاقتها للحفاظ على استمرارية تقديم الخدمات الصحية، رغم محدودية الإمكانيات وشح الموارد، محذرا من أن استمرار هذا الواقع دون تدخل عاجل قد يؤدي إلى كارثة صحية حقيقية، تتسبب في فقدان المزيد من الأرواح نتيجة توقف الخدمات المنقذة للحياة.

ودعا الدقران الجهات المعنية والمؤسسات الدولية والإنسانية إلى التدخل الفوري لتأمين الوقود والإمدادات الطبية، وإنقاذ حياة المرضى الذين يعتمدون بشكل كامل على خدمات المستشفى في ظل الظروف الإنسانية المتدهورة.

وأكد أن المنظومة الصحية في قطاع غزة تمر بأسوأ مراحلها منذ بداية الحرب، نتيجة تراكم الأزمات، بما في ذلك نقص الوقود، وانعدام بعض التخصصات العلاجية، وتضرر البنية التحتية الصحية، مشددًا على ضرورة تحييد القطاع الصحي وضمان تدفق الإمدادات الطبية بشكل عاجل ومستدام، لتفادي انهيار كامل في الخدمات الصحية.