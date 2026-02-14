سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

انطلقت في الجزائر، السبت، "أكبر" حملة تشجير في تاريخ البلاد لغرس 5 ملايين شتلة في يوم واحد، بالولايات الـ 69.

وأفاد مراسل الأناضول، بأن المبادرة أطلقتها وزارة الفلاحة والتنمية الريفية بالتعاون مع جمعية "الجزائر الخضراء" المعنية بالبيئة تحت شعار "خضراء بإذن الله".

وأشارت الوزارة، في بيان، إلى توافد المواطنين إلى مواقع الغرس التي حددتها محافظة الغابات، عبر كل الولايات للمشاركة في العملية.

وتهدف الحملة، المنظمة من طرف وزارة الفلاحة، من خلال المديرية العامة للغابات، بالتعاون مع جمعية "الجزائر الخضراء"، إلى غرس 5 ملايين شجيرة في يوم واحد.

وتتكون الأصناف المغروسة من أشجار غابية بنسبة 71 بالمئة، و26 بالمئة أشجار مثمرة، و3 بالمئة من الشتلات ذات الطابع الجمالي.

وتحسبا للعملية، سخرت وزارة الفلاحة 5 ملايين و300 ألف شتلة موزعة عبر كافة ولايات البلاد الـ 69، وفقا للبيان.

وأشارت الوزارة، إلى أن الحملة ستشهد غرس 100 ألف شجرة أرغان، دعما للتنوع البيولوجي وتثمينا لهذا الصنف ذي القيمة البيئية والاقتصادية العالية، إلى جانب الخروب والزيتون.

وغصّت المنصات الاجتماعية بصور وفيديوهات أظهرت انخراط أعداد كبيرة من المواطنين في حملة التشجير الوطنية، إضافة إلى أفراد الحماية المدنية والدرك الوطني والشرطة والجيش، فضلا عن هيئات وشركات عمومية وخاصة.

واختار القائمون على الحملة عبارة رئيس جمعية "الجزائر الخضراء" البيئية، فؤاد معلى، "خضراء بإذن الله"، شعارا لها.

ومعلى من أبرز الناشطين في مجال غرس الأشجار وتكثيف الغطاء النباتي بالجزائر، وهو دأب على ختام جميع الفيديوهات التي ينشرها عبر منصات التواصل الاجتماعي في إطار نشاطاته البيئية، بالعبارة ذاتها.

وفي 25 أكتوبر الماضي، نُظمت حملة مماثلة لغرس مليون شجرة في يوم واحد ولاقت نجاحا كبيرا عبر مختلف الولايات.

وشهدت الجزائر على مدى السنوات الماضية حرائق غابات غير مسبوقة تسببت في مصرع عشرات الأشخاص، كما أتلفت مئات آلاف الهكتارات من الغابات والأحراش والأغطية النباتية.

وسبق للسلطات الجزائرية إعلان مشروع إعادة تأهيل "السد الأخضر" لتشجير مناطق واسعة في الشمال، بهدف وقف زحف رمال الصحراء.

و"السد الأخضر" عبارة عن حزام غابي يمتد من حدود تونس شرقا إلى المغرب على الطرف الغربي من الجزائر، بطول 1500 كيلومتر وعرض 20 كيلومترا.

ويعود المشروع إلى سبعينيات القرن الماضي خلال حقبة الرئيس الراحل هواري بومدين (1965 ـ 1978).

وتساهم شركة النفط الجزائرية "سوناطراك" في تنفيذ مشروع لغرس 423 مليون شجرة، على مساحة تقدر بـ520 ألف هكتار موزعة على عموم ولايات البلاد، باستثمار يفوق مليار دولار.