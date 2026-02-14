خلاف أمريكي حول تمويل تقنيات مكافحة الرقابة لتخطي انقطاع الإنترنت في إيران

تواجه الوكالات الأمريكية صعوبة في الاتفاق على آلية لتمويل برامج إضافية تُمكّن ملايين الإيرانيين من تجاوز نظام الرقابة الصارم الذي تفرضه حكومتهم على الإنترنت، في ظل تزايد الطلب خلال أسابيع من الاضطرابات الداخلية.

وبحسب ما أفادت وكالة بلومبرج، دعت وزارة الخارجية الأمريكية، إلى جانب أعضاء في مجلس الشيوخ الأمريكي، جهات أمريكية إلى تمويل الشبكات الافتراضية الخاصة (VPN) وتقنيات مكافحة الرقابة، بما يتيح لنحو ربع سكان إيران الوصول إلى الإنترنت دون القيود التي يفرضها النظام في طهران.

غير أن الجهات المعنية لم تتوصل بعد إلى اتفاق بشأن توفير 10 ملايين دولار لصالح Open Technology Fund، الذي يموّل برامج لتجاوز الرقابة حول العالم. وارتفع عدد مستخدمي خدمات VPN في إيران إلى 25 مليونًا، مقارنة بـ7.5 مليون فقط يستطيع الصندوق دعمهم حاليًا.

تحذير من توقف الخدمة

حذّر الصندوق من أنه في حال عدم التوصل إلى حل سريع، قد يُحرم بعض الإيرانيين من الوصول الآمن إلى الإنترنت خلال الأسابيع المقبلة.

وقالت لورا كانينجهام، رئيسة Open Technology Fund، إن الصندوق يحتاج إلى التمويل فورًا، مشيرة إلى أن عدم توفير الموارد سيضطره إلى اتخاذ قرارات بقطع خدمات VPN عن ملايين المستخدمين اعتبارًا من الأسبوع المقبل.

وأوضحت أن الصندوق يتلقى منذ عام 2022 تمويلًا منتظمًا من وزارة الخارجية عبر تحويل الأموال إلى الوكالة الأمريكية للإعلام العالمي، التي تقوم بدورها بتحويلها إلى الصندوق، وهي عملية تستغرق عادة أسبوعًا أو أسبوعين.

في المقابل، قالت نائبة الرئيس التنفيذي للوكالة الأمريكية للإعلام العالمي، كاري ليك، المقربة من دونالد ترمب، إن الآلية التقليدية قد تستغرق شهورًا، واقترحت استخدام موارد من ميزانية الصندوق لدعم التوسع في خدمات VPN، وفق رسالة مؤرخة في 5 فبراير بعثت بها إلى السيناتور الجمهوري ليندسي جراهام.

لكن هذا المقترح اعتبره جراهام وزميله السيناتور الجمهوري جيمس لانكفورد غير عملي، مؤكدين أن تخصيص 10 ملايين دولار من الموازنة السنوية للصندوق سيؤدي إلى تقليص الدعم الموجّه لخدمات مماثلة في الصين وكوبا وروسيا.

من جهتها، أكدت كاري ليك أن العمل جارٍ بالتنسيق مع وزارة الخارجية لتنفيذ أولويات ترمب، وضمان تدفق مستقر للمعلومات عبر شبكات VPN وآليات أخرى.

استخدام "ستارلينك"

شددت وزارة الخارجية الأمريكية على ضرورة مساعدة الإيرانيين في الوصول إلى المعلومات، والعمل مع شركاء دوليين لتقاسم تكاليف التوسع. وكان ترمب قد أعرب مرارًا عن دعمه للمتظاهرين في طهران، معتبرًا أن تغيير النظام سيكون أفضل ما يمكن أن يحدث لإيران.

وأشار الصندوق إلى أن العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران تحول دون قدرة المدنيين على دفع تكلفة هذه الخدمات، ما يدفع منظمات غير ربحية إلى تمويلها مجانًا.

وحذّرت لورا كانينجهام من أن غياب خدمات VPN يعرّض المستخدمين لمخاطر الملاحقة، موضحة أن هذه الشبكات تساعد أيضًا في إخفاء عناوين بروتوكول الإنترنت، ما يجعل استخدام محطات ستارلينك، التي يوفرها إيلون ماسك، أكثر أمانًا عند لجوء السلطات إلى قطع الإنترنت.