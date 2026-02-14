عائلات السجناء الفنزويليين تنفذ إضرابا عن الطعام للمطالبة بالإفراج السريع عن المعارضين

نفذ أقارب السجناء الفنزويليين، إضرابا عن الطعام اليوم السبت للمطالبة بإطلاق سراح أحبائهم، بينما يجري السياسيون في البلاد مناقشات بشأن قانون العفو للمعتقلين المعارضين الذين سجنهم الرئيس نيكولاس مادورو.

وفي رسالة نشرت على إنستجرام، قالت لجنة حرية السجناء السياسيين، إن الإضراب عن الطعام ينفذه 10 أشخاص، وسيستمر حتى يُفرج عن جميع السجناء السياسيين الـ33 الذين لا يزالون محتجزين في سجن يعرف باسم "زونا 7"، وفقا لتقديرات المجموعة المدنية.

وفي وقت سابق اليوم السبت، تم إطلاق سراح 17 سجينا من مركز احتجاز زونا 7 في كاراكاس، حيث شهدت العائلات لحظات عاطفية من اللقاءات مع أحبائهم.

ومنذ 8 يناير، كان أقارب المعارضين المعتقلين في هذا المركز ينامون في الخارج، بعد إعلان المسؤولين الفنزويليين عن خطة لإطلاق سراح سجناء بهدف تعزيز المصالحة الوطنية، عقب عملية عسكرية أمريكية في البلاد، تم خلالها القبض على مادورو وزوجته.

لكن رغم إطلاق سراح مئات المعارضين من السجون الأخرى في فنزويلا في الأسابيع الأخيرة، كانت عمليات الإفراج عن السجناء في زونا 7 نادرة.