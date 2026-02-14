رئيس النيجر يزور الجزائر غدا الأحد

أفادت الرئاسة الجزائرية، بأن رئيس دولة النيجر، الفريق عبد الرحمن تياني، سيقوم بزيارة أخوة وعمل إلى الجزائر على رأس وفد هام، يومي الأحد والاثنين، بدعوة من الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون.

وذكرت الرئاسة الجزائرية، في بيان، أن هذه "الزيارة ترمي إلى تعزيز أواصر الأخوة والتعاون وحسن الجوار، بين البلدين الشقيقين، في إطار ديناميكية جديدة للاستغلال الأحسن لقدراتهما وإمكاناتهما، لفائدة الشعبين الجزائري والنيجري".

وقالت الرئاسة الجزائرية، إن هذه الزيارة ستمثل أيضا "فرصة لمعالجة مسائل سياسية لها علاقة بالقارة الإفريقية عامة وجوار الساحل الصحراوي خاصة".

وكشفت الخارجية الجزائرية، أول أمس الخميس، عن أن الرئيس عبد المجيد تبون، أمر بعودة السفير الجزائري لدى النيجر إلى منصبه '"فورا"، عقب عودة سفير النيجر المعتمد لدى الجزائر واستئناف مهامه في نفس اليوم.

كانت الجزائر، استدعت سفيرها في نيامي، للتشاور، عملا بمبدأ المعاملة بالمثل، يوم 7 أبريل 2025، عقب سحب كل من النيجر وبوركينافاسو ومالي (دول اتحاد الساحل) لسفرائها لديها، عقب اسقاط، الجيش الجزائري، مسيرة للجيش المالي اخترقت الأجواء الجزائرية، ليلة 31 مارس من العام الماضي.

يذكر أن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، كشف في مقابلة مع وسائل إعلام محلية، السبت الماضي، أنه وجه دعوة رسمية لرئيس النيجر، عبد الرحمن تياني، لزيارة الجزائر قريبا، تمهيدا لاستئناف العلاقات بين البلدين.