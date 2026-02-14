خمس دول أوروبية تتهم روسيا بتسميم نافالني في محبسه

بيان مشترك صادر عن بريطانيا والسويد وفرنسا وألمانيا وهولندا:

- تحليلات لعينات أُخذت من نافالني كشفت عن وجود مادة "إيبيباتيدين" السامة في جسمه

- الإيبيباتيدين سم يتواجد في ضفادع السهام السامة بأمريكا الجنوبية وأنه لا وجد طبيعي لها في روسيا



اتهمت كل من بريطانيا والسويد وفرنسا وألمانيا وهولندا، السبت، روسيا بالوقوف وراء تسميم المعارض الروسي أليكسي نافالني داخل محبسه قبل عامين.

جاء ذلك في بيان مشترك لوزراء خارجية الدول الخمس بشأن وفاة نافالني في السجن خلال فبراير 2024، حيث أكد البيان أن هذه الدول “على يقين” من أن المعارض الروسي تعرّض للتسميم بمادة قاتلة.

وأوضح البيان أن هذا الاستنتاج يستند إلى تحليلات لعينات أُخذت من نافالني، مشيرا إلى أن النتائج أظهرت بشكل قاطع وجود مادة “إيبيباتيدين”.

وأضاف أن هذه المادة تُعد من السموم شديدة الفتك، وتوجد طبيعيا في ضفادع السهام السامة في أمريكا الجنوبية، ولا تتوافر بشكل طبيعي في روسيا.

ولفت البيان إلى أن السلطات الروسية أعلنت أن وفاة نافالني كانت نتيجة أسباب طبيعية، غير أن الدول الخمس اعتبرت أن السمية العالية للمادة المكتشفة والأعراض المرتبطة بها تجعل احتمال التسمم سببا رئيسيا للوفاة.

كما أشار إلى أن وفاة نافالني داخل السجن تعني، بحسب البيان، أن روسيا كانت تمتلك “القدرة والدافع والفرصة” لاستخدام هذا السم، متهما موسكو بانتهاك القانون الدولي واتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية.

وذكّر البيان بأن الدول الخمس وشركاءها كانوا قد أدانوا في أغسطس 2020 استخدام روسيا مادة “نوفيتشوك”، وهي نوع من غازات الأعصاب، في محاولة تسميم نافالني، كما ربطوا ذلك بحادثة استخدام المادة نفسها في مدينة سالزبري البريطانية عام 2018، والتي أدت إلى وفاة المواطنة البريطانية داون ستورجس.

وكانت دائرة السجون الروسية قد أعلنت في فبراير 2024 وفاة نافالني أثناء قضائه عقوبة سجن. يذكر أن المعارض الروسي أوقف لدى عودته إلى موسكو مطلع عام 2021 بعد تعافيه من محاولة تسميم سابقة، واتهم حينها أجهزة الأمن الروسية بالمسؤولية عنها، وهو ما نفته موسكو.

وفي عام 2022، صدر حكم بسجنه في قضية فساد وصفها نافالني بأنها “انتقام سياسي”، بينما كانت قد صدرت بحقه في فبراير 2021 أحكام أخرى مع وقف التنفيذ في قضايا اختلاس أموال.