الشيباني يجري لقاءات مكثفة في ميونخ للتأكيد على وحدة سوريا

أجرى وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، السبت، سلسلة لقاءات رفيعة المستوى على هامش أعمال مؤتمر ميونخ للأمن في ألمانيا، ركزت على التأكيد على وحدة سوريا وتعزيز التعاون الإقليمي والدولي.

- السعودية "شريك أساسي"

في لقائه مع نظيره السعودي فيصل بن فرحان، بحث الشيباني العلاقات الثنائية وسبل تعزيز التعاون والتنسيق المشترك، إلى جانب مناقشة مستجدات الأوضاع الإقليمية، مؤكدا ضرورة الحفاظ على وحدة الأراضي السورية وسيادتها.

وأشار الوزير السوري، إلى أن بلاده تعمل على “ترتيب البيت الداخلي والانطلاق في مسار الإصلاح وإعادة البناء”، معتبرا أن المرحلة الحالية تتطلب جهدا كبيرا، وقد بدأت الخطوات الأولى في هذا الاتجاه.

ومن جانبه، أكد الوزير السعودي أن نجاح سوريا يمثل نجاحا للمنطقة بأسرها، مشيدا بجهود توحيد البلاد تحت قيادة واحدة، ومشددا على أن المملكة تعد “شريكا أساسيا” وستواصل التنسيق والعمل المشترك خلال المرحلة المقبلة.

- لقاءات خليجية

وفي السياق ذاته، بحث الشيباني مع نظيره القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني سبل تعزيز التعاون والشراكة بين البلدين بما يدعم الاستقرار الإقليمي، إضافة إلى تطوير العلاقات الثنائية في مختلف المجالات.

كما التقى نظيره الكويتي جراح جابر الصباح، حيث بحث الطرفان العلاقات الأخوية وسبل تعزيزها، مع التأكيد على أهمية الحفاظ على وحدة سوريا وسيادتها وسلامة أراضيها.

- لقاءات دولية

وخلال اجتماع مع عدد من أعضاء الكونغرس الأميركي برئاسة السيناتور جين شاهين، جرى بحث التطورات في سوريا والمنطقة، والتأكيد على دعم المسار السياسي الذي يحقق الأمن والاستقرار، إلى جانب التشديد على وحدة سوريا وسيادتها.

كما بحث الشيباني مع نظيره الفرنسي جان نويل بارو العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية، حيث أكد الجانبان أهمية الحوار والتعاون لتعزيز الاستقرار، واستعرضا جهود السلام والتنمية في سوريا.

وفي لقائه مع رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني، جرى بحث سبل تعزيز التنسيق المشترك والتشاور حول التطورات الإقليمية، إضافة إلى آفاق التعاون الاقتصادي والتنموي، خصوصا في مجالات إعادة الإعمار وتنشيط التعاون التجاري والاستثماري.

وأكد الطرفان، أن استقرار سوريا يشكل ركيزة أساسية لاستقرار العراق وإقليم كردستان.

وأشاد بارزاني، بالخطوات الإصلاحية في سوريا، ومن بينها المرسوم الرئاسي رقم 13 لعام 2026، مؤكدا دعمه لوحدة سوريا وسيادتها، ومشددا على أن القرار السياسي السوري ينطلق من دمشق.

- مسار الإصلاح والاتفاقات الداخلية

وكان الرئيس السوري قد أصدر في يناير الماضي المرسوم الرئاسي رقم (13) لعام 2026، الذي ينص على الاعتراف بالحقوق الثقافية واللغوية للكرد السوريين، ومعالجة قضايا مدنية وحقوقية متراكمة، في إطار بناء دولة جامعة تحمي حقوق مواطنيها دون تمييز.

وفي نهاية الشهر نفسه، أعلنت الحكومة السورية، التوصل إلى اتفاق شامل مع قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، يهدف إلى إنهاء حالة الانقسام وتأسيس مرحلة جديدة من الاندماج، بما في ذلك ترتيبات تخص مدينتي الحسكة والقامشلي وملف دمج القوات العسكرية.

وعقد الشيباني، اجتماعا مع عضوة مجلس الشيوخ الأمريكي السيناتور إليسا سلوتكين، تناول التطورات السياسية الإقليمية والدولية، إضافة إلى لقاء مع نظيرته الإيرلندية هيلين مكينتي، حيث أكد الجانبان أهمية تعزيز التعاون والشراكة بين البلدين.

وتستضيف مدينة ميونخ على مدى ثلاثة أيام الدورة الثانية والستين من مؤتمر ميونخ للأمن، وسط إجراءات تنظيمية وأمنية مشددة، في وقت يشهد فيه النظام الدولي تحولات متسارعة وتحديات متزايدة، ما يجعل المؤتمر منصة رئيسية لمراجعة مسارات العلاقات الدولية والتحالفات العالمية.