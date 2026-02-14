وزير الدفاع الألماني يحذر واشنطن من الانفراد في اتخاذ القرارات

حذّر وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس، الحكومة الأمريكية من انتهاج مسارات منفردة في اتخاذ القرارات.

وقال بيستوريوس، في كلمة ألقاها خلال مؤتمر ميونخ للأمن اليوم السبت، إن مثل هذه السياسة لن تحقق نجاحاً على المدى الطويل في عالم تتنافس فيه القوى الكبرى.

وأضاف الوزير المنتمي إلى الحزب الاشتراكي الديمقراطي، أن هناك حاجة إلى إصلاح وتنشيط المنظمات الدولية، كما أوضح وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو في وقت سابق، ولفت بيستوريوس إلى أن الهدف من هذا الإصلاح يجب أن يكون تحقيق السلام والأمن.

وأوضح بيستوريوس، أنه يتعامل مع الاستراتيجية الدفاعية الأمريكية الجديدة بواقعية وبراجماتية. ورأى الوزير الألماني أنه يجب أن يكون هناك توزيع واضح وعادل للأعباء فيما يتعلق بالفصل القادم من الشراكة عبر ضفتي الأطلسي.

وقال بيستوريوس: "يجب على أوروبا أن تتولى زمام القيادة في توفير قوات تقليدية قوية، وأن تضطلع بمسؤولية أكبر تجاه جوارها المباشر، بينما تواصل الولايات المتحدة في المستقبل المنظور تقديم الدعم الاستراتيجي والنووي".

كما طالب الولايات المتحدة بالتحلي بالموثوقية.