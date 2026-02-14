قال مدير جمعية الإغاثة الطبية في قطاع غزة، بسام زقوت، إن جميع المؤسسات الطبية تعاني عجزًا كبيرًا في الموارد اللازمة لتقديم الخدمات الصحية، لافتًا إلى وجود أشكال متعددة من الحصار والتهديدات التي تستخدمها إسرائيل لتقويض عمل هذه المؤسسات.

وأشار، خلال تصريحات تلفزيونية لقناة «الغد»، إلى منع الأطقم الصحية لليوم الرابع على التوالي من الوصول إلى منطقة «الزيتون» بسبب التوغلات العسكرية والتهديد المستمر لأهالي المنطقة، موضحًا أن القطاع الطبي يواجه نقصًا حادًا في الكوادر والأدوية، في ظل معاناة كبيرة يكابدها المواطن، بدءًا من أزمات المأوى والمشرب والمأكل، وصولًا إلى الجوع وسوء التغذية وأمراض لا يتوفر لها علاج.

وشدد على أن إيجاد حلول يظل مرهونًا بفتح المعابر الإسرائيلية مع قطاع غزة، وإنهاء العدوان، والسماح لمؤسسات العمل الإنساني باستعادة نشاطها، مؤكدًا وجود آلاف الكوادر الطبية خارج القطاع الراغبة في التطوع والمساعدة، غير أن الحصار الإسرائيلي يمنع هذا الدعم ويعرقل وصوله.

وأضاف أن «الأمراض الحادة» تمثل التحدي الأكثر تعقيدًا، إذ تُسجل آلاف الحالات يوميًا، من بينها ارتفاع درجات الحرارة لدى الأطفال، والتهابات الجهازين التنفسي والهضمي. وأوضح أن القطاع الصحي يشهد مضاعفات خطيرة تشمل وفيات مبكرة، وولادات قبل أوانها، وحالات إجهاض، نتيجة ضعف الإمكانات والقدرات الصحية.

وأكد أن غزة تحولت إلى «بيئة خصبة» لانتشار الأمراض في ظل غياب المأوى، وتعرض الأطفال للبرد والأمطار، واختلاط مياه الصرف الصحي بمياه الأمطار، إضافة إلى تراجع الوصول إلى المياه الآمنة بنسبة تصل إلى 85%.

ولفت إلى أن تكدس النفايات في الشوارع، ووجود الشهداء والجثث تحت الأنقاض، وانتشار القوارض، وغياب التغذية السليمة، كلها عوامل تدفع بأمراض عدة إلى ما يُعرف بـ«الحد الوبائي»، مثل التهابات الكبد الوبائي والأمراض الجلدية.