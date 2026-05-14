تايوان تتهم الصين بتصعيد التوترات

بعدما حذر الرئيس الصيني شي جين بينج من صراع محتمل بسبب تايوان، اتهمت الحكومة في تايبيه بكين بأنها المسؤولة عن تصعيد التوترات في المنطقة.

وكان جين بينج قد حذر في وقت سابق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من إساءة التعامل تجاه قضية تايوان، وذلك خلال زيارة ترامب لبكين. وقال إن " الحفاظ على السلام والاستقرار في مضيق تايوان يعد القاسم المشترك الأكبر لكل من الصين والولايات المتحدة".

وردا على هذه التصريحات اليوم الخميس، قالت المتحدثة باسم حكومة تايوان ميشيل لي للصحفيين إن " التهديدات العسكرية الصينية هى المصدر الوحيد لعدم الاستقرار في مضيق تايوان ومنطقة المحيط الهندي-الهادئ الأوسع نطاقا".

وأكدت لي أن تعزيز الدفاع الوطني والحفاظ على الردع المشترك الفعال أمران رئيسيان لحماية السلام والاستقرار في مضيق تايوان.

وأضافت أن الحكومة التايوانية تنظر بإيجابية لأي إجراءات من شأنها المساعدة في استقرار الأوضاع الإقليمية وإدارة المخاطر المتعلقة بتوسع النفوذ السلطوي.

وأشارت إلى أن الولايات المتحدة أكدت أكثر من مرة دعمها الواضح والحازم لتايوان، وقالت " نحن ممتنون للدعم القائم منذ فترة طويلة الذي تقدمه الولايات المتحدة على مستويات متعددة ".

ويشار إلى أن الولايات المتحدة، الشريك الأمني الرئيسي لتايوان، ملتزمة قانونيا بمساعدة تايوان على الدفاع عن نفسها وفقا لقانون العلاقات مع تايوان لعام 1979.

ويذكر أن بكين تعتبر تايوان جزءا من الأراضي الصينية، على الرغم من أن الجزيرة تخضع للحكم الذاتي بقيادة حكومة منتخبة ديمقراطيا منذ 1949.