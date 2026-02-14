رئيس الوزراء الباكستاني المسجون السابق يتلقي العلاج الطبي بعد فقدان جزئي للبصر

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قال وزير باكستاني اليوم السبت إن رئيس الوزراء الباكستاني المسجون السابق سيتلقى العلاج من حالة مرضية بعينه في منشأة طبية متخصصة، بعد أيام من أمر المحكمة العليا بإجراء تقييم طبي له وسط مخاوف متنامية بشأن بصره.

وكتب وزير الإعلام عطا الله تارار عبر منصة إكس أن متخصصين بارزين سيجرون الفحص في إطار علاج خان المستمر الذي بدأ في أواخر يناير، بعدما أبلغ خان بفقدان جزئي للبصر بعينه اليمنى.

ولم يشر الوزير إلى المنشأة الطبية التي سيتلقى خان العلاج بها.

وأضاف تارار: "سيتم إرسال تقرير مفصل أيضا للمحكمة العليا. ويرجى تجنب التخمينات والتكهنات وجهود تحويل هذا الأمر إلى خطاب سياسي أو تحقيق مكاسب لمصالح خاصة من ورائه".

وقال سلمان صفدار، محامي خان، الأسبوع الماضي للمحكمة العليا إن رئيس الوزراء السابق فقد حوالي 85 % من قوة الإبصار في عينه اليمنى.