مدينة دريسدن الألمانية تشهد مسيرة لليمين المتطرف ومظاهرة مضادة

احتج عدد كبير من الأشخاص في مدينة دريسدن الألمانية، اليوم السبت، ضد مسيرة نظمها متطرفون يمينيون بمناسبة ذكرى تدمير المدينة الواقعة شرقي ألمانيا خلال الحرب العالمية الثانية.

وقد تجمع ما يقدَّر بنحو 3 آلاف مشارك في الاحتجاجات، غير أن الشرطة لم تعلن أرقاماً رسمية. وكانت الأجواء في الفعالية المركزية التي نظمتها مبادرة " دريسدن تقاوم" سلمية، بحسب ما أفاد مراسل لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، وكانت الشرطة نشرت احترازياً مدفعَي مياه في المكان.

وفي فترة بعد الظهر، انطلقت مسيرة اليمين المتطرف من محطة وسط دريسدن بمشاركة تُقدَّر بنحو ألف شخص، ولم تدل الشرطة أيضا بأرقام رسمية تتعلق بحجم المشاركة في هذه المسيرة. وحاول مشاركون في المظاهرة المضادة عرقلة المسيرة عبر الجلوس أرضا في الطريق ما أدى إلى احتكاكات مع الشرطة.

وذكرت الشرطة، أن أفرادها استخدموا رذاذ الفلفل أثناء عملية إخلاء الطريق. وقال المتحدث باسم الشرطة توماس جايتنر في الموقع: "بشكل عام نحن راضون إلى حد كبير عن سير الأمور حتى الآن".

وكانت مدينة دريسدن تعرضت للدمار في 13 فبراير 1945 وفي الأيام التي تلت ذلك التاريخ جراء غارات جوية نفذتها قاذفات بريطانية وأمريكية، وأسفرت هذه الغارات، بحسب أرقام لجنة من المؤرخين، عن مقتل ما يصل إلى 25 ألف شخص.

وغالبا ما يستخدم متطرفو اليمين هذه الغارات للتقليل من مسؤولية ألمانيا عن الحرب، كما نظموا أيضاً هذا العام "مسيرة حداد".

وأفادت الشرطة، بأن وصول المشاركين من الجانبين جرى دون وقوع حوادث تُذكر. وتنتشر الشرطة بقوة كبيرة في المكان للفصل بين المعسكرين.